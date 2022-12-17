Конечно же, это яркое событийное мероприятие в жизни культурной столицы республики не мог не посетить Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, который приехал накануне в полдень. Он с огромным интересом осмотрел все павильоны с представленными на них изделиями декоративно-прикладного искусства из разных регионов страны и зарубежья.

Так, многожанровую экспозицию здесь демонстрируют гости, представляющие творческое объединение «Братина» из Ставропольского краевого Дома народного творчества.

— В наше объединение входит более шестидесяти умельцев со всего края, которые работают в таких областях народного творчества, как керамика, текстиль, батик, вязание, декупаж, бижутерия, народная кукла, витражная роспись, гончарные изделия, художественная ковка, вышивка, художественная обработка дерева, стекла, меха, кожи и другие, — рассказала газете «Ингушетия» мастер по изготовлению ювелирных украшений Татьяна Токарева. — «Братиной» объединение названо не случайно: так наши предки именовали большой деревянный резной ковш с одной или двумя ручками по бокам, в нем для всей семьи (братии, компании, общины) подавались напитки для разливания по чашкам или питья вкруговую.

В Ингушетию мы приехали по приглашению мэрии города Назрани командой, состоящей из восьми человек. Тестопластику — картины из соленого теста представляет Любовь, вязаные крючком игрушки — Надежда, славянские обереговые куклы — Наталья, картины и сувениры из фоамерана (это эластичный синтетический материал) — Людмила, аксессуары, сумочки, пояса, кошельки, обложки из кожи — Ольга, украшения из дерева и смолы (значки, сережки) — Александра, свои изделия из стекла в технике Тиффани (панно, броши, елочные игрушки, маленькие сувениры) привез Влад. Мы делимся секретами изготовления своей продукции, люди с удовольствием покупают их. Надеемся, что в дальнейшем не прервем связи с вашей красивой республикой.

Директор межрегионального фестиваля «Край мастеров» Заурбек Ведзижев выразил уверенность что подобные мероприятия укрепляют дружбу и взаимопонимание между народами и регионами.

— Сегодня в Доме культуры прошел еще и первый межрегиональный фестиваль лезгинки «День джигита» на который были приглашены ансамбли из разных регионов СКФО, — рассказал он. — Кроме того, мы установили здесь пункт помощи «Мы вместе», куда люди могут принести гуманитарную помощь, которую мы направим бойцам, участвующим в специальной военной операции на Украине, а также семьям мобилизованных, которых мы пригласили на концерт.