«Сунжа не так давно стала городом, она активно застраивается, здесь еще предстоит создавать объекты городской инфраструктуры. С ростом населения растут и потребности в социальных учреждениях. Сейчас на территории Сунжи строится большая современная школа, более чем на 700 мест. Здесь предусмотрены все условия для детей. Строительство таких объектов стало возможно, благодаря финансовой поддержке регионам Президента и правительства России в рамках нацпроектов», — отметил Калиматов, рассказывая о планах по строительству социальных объектов на территории Сунжи в ходе рабочей встречи с муниципальными властями города.

Общеобразовательное учреждение на 704 места возводят в рамках нацпроекта «Образование» и партийного проекта единороссов «Новая школа». Школу откроют в районе новостроек, в поселке Восточный, который активно застраивается и разрастается. Согласно проекту, объект состоит из четырех этажей, его общая площадь — 15 тыс. 751 кв. м. Здание и спортивные площадки расположатся на территории более 42 тыс. 943 кв. м.

Проектировщики предусмотрели спортивный и актовый залы, отдельную столовую, здесь создаются площадки для волейбола, баскетбола, поле для игры в футбол и зона отдыха для детей. Жители новостроек с нетерпением ждут открытия нового объекта.

В скором времени им не придется возить детей на занятия из окраины в центральную часть Сунжи на личном автотранспорте, школа в шаговой доступности строится на совесть и будет соответствовать всем современным образовательным стандартам. Сдача объекта планируется в декабре текущего года.

Помимо школы в этом году в городе начнут строить новые дошкольные учреждения взамен старых и аварийных зданий. Здесь снесут сразу три детских сада на 120 мест каждый. Речь идет о детсадах «Улыбка», «Светлячок» и «Теремок».

Отметим, что в рамках нацпроекта «Демография» до конца текущего года в Ингушетии планируется начать строительство 12 детских садов. На эти цели из федерального бюджета за два года направят свыше 2 млрд руб.

По данным регионального Минстроя, сейчас по всем объектам разработана проектно-сметная документация, которая находится на экспертизе. До конца ноября ведомство планирует завершить контрактацию.

Напомним, в декабре 2016 года Сунжа стала пятым городом в регионе после столицы Ингушетии — Магаса, городов Назрани, Малгобека и Карабулака.