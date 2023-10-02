Отмечается, что рейдовые мероприятия проводились с участием сотрудников УФСБ России по региону, инспекторов УГИБДД по республике, сотрудников Министерства промышленности и цифрового развития Ингушетии. Чтобы обезопасить перевозку жителей республики, такие проверки случаются на постоянной основе.

Контроль осуществлялся за выполнением обязательных требований в области регулярных и нерегулярных перевозок автобусами пассажиров, перевозок детей, пассажиров и грузов, в том числе опасных, для собственных нужд.

«На постоянной основе на рейдах у водителей проверяется наличие лицензии, страховки, путевого листа, печати о технической проверке автотранспортного средства и медицинского состояния водителя. Безусловно, главной целью для нас всегда является обеспечение безопасности граждан, снижение аварийности и создание комфортных условий при оказании транспортных услуг населению. На это направлены основные усилия инспекторского состава при проведении контрольных (надзорных) мероприятий», — подчеркнули сотрудники Территориального отдела.

Как сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве, проводилась также работа по установлению причиняемого вреда автомобильным дорогам общего пользования федерального значения собственниками транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Такие мероприятия проходили с использованием в автоматическом режиме специальных технических средств для получения и обработки информации о превышении весогабаритных параметров массы груза. При наличии фотофиксации и камер слежения, установленных на транспортном средстве, Ространснадзору эту работу было удобно осуществлять.

«Мы все осознаем, что движение тяжеловесных транс¬портных средств с превышением допустимых масс повреждает дорожное полотно, создает условия для происшествий, уменьшает эксплуатационные свойства и срок службы автомобильных дорог», — пояснили сотрудники ведомства.

В целях предотвращения возможных правонарушений инспекторами ТОГАДН по РИ проводились профилактические визиты, а также консультирование и информирование в транспортных комплексах и школах региона для предотвращения возможных правонарушений.

По отчётным документам, надзорным ведомством было объявлено 1619 предостережений о недопустимости нарушений в области транспортного законодательства в адрес перевозчиков автобусами поднадзорных субъектов. По итогам третьего квартала текущего года ТОГАДН по РИ проведено: профилактических визитов — 1017, консультирование — 2480, информирование — 2480, рейдовых мероприятий — 178, проверено автотранспорта — 2900, выявлено ТС с нарушениями административного законодательства — 653, привлечено к административной ответственности 688 лиц, по выявленным нарушениям вынесено 658постановлений, из них вынесено предупреждений — 225, сумма наложенного штрафа составляет 896 тыс. руб., взыскано 460 тыс. руб.

Госавтонадзором «обкатываются» меры по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта. В частности, проводится дальнейшая совместная работа со всеми заинтересованными службами, направленная на предотвращение правонарушений транспортного законодательства и информирование через средства массовой информации.

«К сожалению, обстановка на дорогах остается непростой. Основные причины нарушений лежат в экономической плоскости, поскольку транспортные предприятия нацелены на получение максимальной прибыли при минимальных вложениях. В итоге экономические результаты деятельности стоят над жизнью и здоровьем людей. И здесь необходимо отметить, что ситуация коренным образом не меняется. Но мы, безусловно, работаем над решением данного вопроса. Осуществление контрольных (надзорных) функций в сфере автомобильного транспорта, конечно, оказывает свое позитивное влияние на безопасность граждан и снижение аварийности», — подчеркнули в Госавтонадзоре.

Основной закон транспорта — безопасность. Поэтому вся деятельность территориального отдела нацелена на обеспечение безопасности граждан и снижение аварийности. Без сомнений, существуют объективные и субъективные проблемы в проведении контрольно-надзорных мероприятий в области автомобильного транспорта, но, надо признать, что сделано немало. Территориальный отдел, заверили газету «Ингушетия», будет продолжать держать планку безопасности на самом высоком уровне.