Руководитель проектной группы Батыр Хаматханов рассказал об ориентированности нацпроекта на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». По его словам, основным целевым показателем проекта является обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2024 году.

Так, на брифинге было озвучено, что в Ингушетии достигнут показатель на текущий год, который составил 71%, а по региональным трассам — 71,3%, благодаря реализации нацпроекта. Общая площадь укладки асфальтобетонного покрытия составляет свыше 260 тыс. кв. м со стопроцентной технической готовностью следующих объектов: капитальный ремонт автодороги «Подъезд к ж.-д. станции Слепцовская от трассы «Кавказ» (вторая очередь) 3,5 км; реконструкция автодороги «Подъезд к г. Назрань от трассы «Кавказ» (ул. Муталиева)» 4,1 км; ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги на улице Кулиева (с подъездом к ГОВД от ул. Горчханова) г. Магас 0,85 км; ремонт проезжей части а/д «Тр. «Кавказ» — Экажево — Сурхахи» протяженностью 2 км; реконструкция а/д «Назрань — Сунжа» протяженностью 1,15 км; ремонт проезжей части а/д «Подъезд к с. п. Плиево от а/д «Тр. «Кавказ» — Карабулак — Ср. Ачалуки — Гайрбек-Юрт» протяженностью 2,1 км; ремонт проезжей части а/д «Гамурзиево — Н. Корт» протяженностью 6,3 км.

Как сообщили в «Ингушавтодоре», при формировании перечня автомобильных дорог, планируемых к реализации по нацпроекту, особое внимание уделяется дорогам, ведущим к социально значимым объектам: медицинским учреждениям, школам, детским садам и другим учебным и досуговым заведениям, а также туристическим маршрутам. Среди объектов, реализованных в текущем году, три дороги ведут к больницам и четыре дороги к школам.

По словам Батыра Хаматханова, все работы выполнялись комплексно: помимо дорожного покрытия специалисты обновляли инфраструктуру, обеспечивающую безопасность дорожного движения. Благодаря этим мерам в Ингушетии количество мест концентрации ДТП сократилось до одного очага по сравнению с 2020 годом (4 очага КМДТП) и составило 33,3%.

«В первую очередь мы стараемся для населения, для наших граждан. И национальный проект «Безопасные качественные дороги» дает сегодня прекрасную возможность улучшить дорожно-транспортную инфраструктуру. Удобные транспортные связи, безопасные и качественные дороги обеспечивают быстрые и надежные контакты между районами и городами нашей республики. В целях сохранения заданной лидирующей позиции с 2019 года по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» были приложены все усилия. Работа выполнялась качественно и под моим личным контролем», — отметил начальник «Ингушавтодора» Батыр Амерханович Хаматханов.

Напомним, в 2021 году утвержден обновленный паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги». Документ приведен в соответствие с Указом Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В обновленную структуру вошли два новых федеральных проекта, одним из которых является «Развитие федеральной магистральной сети». Его цель ― повышение уровня экономической связанности территорий страны за счет строительства и реконструкции участков федеральных трасс. Это возведение обходов крупных городов, транспортных развязок, искусственных сооружений, а также ликвидация одноуровневых пересечений с железными дорогами.