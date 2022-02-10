Жилищный вопрос

Соцподдержка особой категории

В Ингушетии 28 детей-сирот получили новое жилье в 2021 году

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Председатель комитета Народного собрания Ингушетии по здравоохранению и социальной политике Беслан Горчханов провел расширенное заседание по вопросам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В нем приняли участие представители профильных ведомств, заведующая сектором информационно-аналитической работы аппарата Уполномоченного по правам человека Аминат Парчиева.

Парчиева сообщила, что в адрес уполномоченного по правам человека часто поступают жалобы. Они связаны с затягиванием сроков ожидания реализации детьми-сиротами правовых гарантий обеспечения жилыми помещениями, в том числе и по судебному решению, качеством предоставленного жилья, сложностью процедур торгов, обязательных при расходовании бюджетных средств на приобретение жилья для этой категории.

В свою очередь начальник отдела дополнительного образования Министерства образования и науки Луиза Тумгоева доложила, что в течение минувшего года неоднократно проводились совещания в правительстве с участием представительных организаций и компаний, в ходе которых обсуждались вопросы по решению проблемы строительства жилья, соответствующего требованиям действующего законодательства.

«В 2021 году в рамках мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведомством приобретены 28 квартир, расположенных в Малгобеке и Назрани. Восемь заявителей заключили договоры найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по остальным ведется активная работа», — отметила она.

Зампред комитета по здравоохранению и социальной политике Бадрудин Олигов выразил готовность депутатского корпуса оказать содействие в решения озвученного вопроса.
«Несмотря на наш менталитет, мы вынуждены констатировать наличие проблемы, связанной с сиротами в нашей республике. Государство взяло на себя обязательства по оказанию мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Наша с вами задача реализовать их в полном объеме», — подчеркнул депутат.

В завершение встречи Горчханов отметил, что это не последнее обсуждение отмеченной темы.

«Парламентарии будут держать этот вопрос в центре внимания, учитывая его сложность и насущность. Сообща с профильными ведомствами предпримем все необходимые шаги для достижения положительных результатов в данной сфере», — подытожил глава комитета.

Ранее пресс-служба руководителя региона сообщала, что ингушское правительство при поддержке федерального центра намерено к 2025 году обеспечить жильем всех детей-сирот, включенных в списки нуждающихся на 1 января 2020 года. На эти цели направят более одного миллиарда рублей.

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