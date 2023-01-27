— На Северном Кавказе это пока первая и единственная мастерская по ремонту инвалидных колясок, — говорит руководитель фонда «Мял», автор проекта Лейла Дзейтова. — Проект был организован с учётом проблем и потребностей наиболее нуждающейся в поддержке категории жителей нашей республики — людей с ограниченными возможностями здоровья. Проблема стояла острая, коляски нуждаются в постоянном обслуживании. До открытия мастерской эту работу делали на частном уровне, разрозненно, не хватало запчастей, специального оборудования. Колясочники и их близкие испытывали большие трудности. Сегодня эта проблема частично решена, но есть желание открыть подобные мастерские во всех городах нашей республики.

Надо ещё сказать, что с учётом того, что наш контингент — социально незащищённые маломобильные люди, наши услуги бесплатные. Средства, выделенные Фондом президентских грантов, оказали большую услугу. Мы закупили оборудование, специальные инструменты и ключи для ремонта колясок, это предметы более 32-х наименований, запчасти для разных видов колясок, в том числе и электрических. Мастерская оказалась очень востребованной, хотелось бы и дальше вести эту работу. Пользуясь случаем, «Мял» призывает неравнодушных жителей поддержать наши добрые начинания.

Руслан Султыгов работает в «Мастерской» со дня ее открытия. Он прикован к коляске более 30 лет и как никто другой испытал на себе все проблемы, связанные с ремонтом и поломкой инвалидной коляски.

— Я ремонтирую коляски уже пять лет, четыре из них я работал на дому, в Новом Реданте, — говорит он. — Научился чинить коляски, когда сам столкнулся с этой проблемой. Мне друзья, родные приносили старые коляски, и я их разбирал на запчасти, перемывал в бензине, потом использовал для ремонта. Заказывать запчасти по интернету было накладно. Мне однажды спонсор подарил две новые коляски и дал 10 тысяч рублей. Они меня очень выручили, я их разобрал на запчасти и многим инвалидам помог. Делал я свою работу бесплатно, ради Всевышнего. Вот теперь стало очень удобно. Мастерская большая, светлая, созданы условия для беспрепятственного передвижения внутри помещения и комфортной работы. Мастерская обеспечена необходимым оборудованием, имеются все ключи, доставляются к сроку все запчасти. Делать ремонт в таких условиях — одно удовольствие. Основная поломка — это подшипники и колёса, износ, проколы и т. д. То, что не подлежит починке, мы заменяем другой, имеющейся у нас коляской, доводим до ума, но не отпускаем человека с пустыми руками.

За неделю ремонтируем от пяти до десяти, а то и больше колясок, когда заказы поступают из организаций. Так, из назрановской больницы нам привезли 22 коляски, из них мы починили 17, а 2 коляски не подлежали починке.

К нам обращаются и жители соседних республик. Вот недавно просил заменить передние колёса житель Краснодарского края. Мы им отправили на «Газели» заказ, не могли их обидеть, и всё это бесплатно. Нам звонят со всех городов, видят объявления в интернете и звонят, потом такое разочарование, когда узнают, что мы в Ингушетии, это далеко от них, и завидуют нам по-доброму.

Вахид Мархиев, как и его коллега, научился ремонтировать коляски методом «тыка».

— Чинил свою коляску, — говорит он, — научился, потом помогал другим, где поклеить камеру, где подтянуть болты. И даже в санатории умудрялся ремонтировать, там же много колясочников бывает, выезжаем на процедуры, гуляем по городу, коляски часто ломаются, вот я и брался за дело. Мне доставляло радость делать добрые дела.

Сегодня мастерская просто незаменима для колясочников. Раньше было трудно достать запчасти, инструменты, ключи, не было колёс для замены, а сегодня есть всё и условия работы хорошие. Лейла здорово постаралась, хорошо всё организовала.

Надо лишь позвонить, приехать, сдать коляску и получить её обратно в целости, сохранности и отремонтированной, абсолютно бесплатно. Это ли не милость Всевышнего!

Напомним, что в «Мастерской» за прошедший год отремонтировано более 100 инвалидных колясок. Услуги, помимо частных лиц, были оказаны ИРКБ, Сунженской и Малгобекской центральным больницам, республиканскому реабилитационному центру, региональному отделению «Ветераны боевых действий России» и т. д.

Мастерская по ремонту инвалидных колясок продолжает свою работу и ждёт поддержки со стороны добрых и отзывчивых людей. Расположена мастерская на территории благотворительного фонда «Мял» в Магасе. Деятельность «Мастерской» в общем доступе на официальном сайте организации, любой может зайти и оставить заявку на ремонт инвалидной коляски.