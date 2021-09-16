«Традиционно Всероссийские проверочные работы проводятся в общеобразовательных организациях, а с текущего года данная форма проверки знаний введена и для обучающихся в средних профессиональных учреждениях», — цитирует министра образования и науки РИ Эсет Бокову её пресс-служба.

Точную дату проведения ВПР образовательная организация определяет самостоятельно — в установленный Рособрнадзором период.

Напомним, ВПР — это ежегодная комплексная проверочная работа в российских школах на основе контрольно-измерительных материалов, предоставленных Рособрнадзором. Это контрольная работа, проводимая по всей России на основе единых заданий с 2015 года. Заявляется, что результаты ВПР не могут рассматриваться как оценка деятельности учащихся, педагогов или конкретных школ, а должны выявить реальную ситуацию в образовании.

Студентам предстоит выполнить ВПР по профильным для осваиваемой ими специальности предметам, а также ВПР, оценивающие метапредметные результаты обучения. Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена напишут две проверочные работы: с оценкой метапредметных результатов обучения и по одному профильному учебному предмету, выбранному по решению образовательной организации (русский язык, математика, физика, химия, биология, естествознание, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика). Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих напишут только одну проверочную работу с оценкой метапредметных результатов обучения.

В соответствии с утвержденным расписанием, организации СПО должны провести проверочные работы по всем предметам с 15 по 28 сентября по удобному для них графику. Проверочная работа по каждому учебному предмету для каждой из параллелей должна проводиться для всех обучающихся образовательной организации независимо от специальности в один день. ВПР по иностранным языкам (английскому и немецкому) выполняются только на компьютерах.

В эти же сроки организации СПО проведут ВПР с оценкой метапредметных результатов обучения, если организация выбрала форму выполнения данных работ на бумажных бланках. Эти ВПР могут быть проведены и в компьютерной форме.

Для студентов первых курсов организаций, выбравших компьютерный формат, ВПР по оценке метапредметных результатов должны быть проведены с 27 сентября по 2 октября, для студентов, завершивших освоение общеобразовательных предметов, — с 4 по 9 октября. ВПР в компьютерной форме могут проводиться образовательной организацией в течение нескольких дней.

В случае невозможности проведения ВПР, выполняемых на бумажных бланках, в срок с 15 по 28 сентября, образовательная организация может перенести их проведение на резервные дни, предусмотренные расписанием, с 29 сентября по 5 октября.

До 27 октября должна быть завершена проверка всех ВПР и загрузка их результатов в Федеральную информационную систему оценки качества образования. С образцами ВПР СПО можно ознакомиться на сайте Федерального института оценки качества образования (ФИОКО).

Результаты ВПР СПО могут быть использованы образовательными организациями для совершенствования образовательного процесса, а региональными органами управления образованием — для анализа текущего состояния системы СПО и формирования программ ее развития. Не предусмотрено использование результатов ВПР СПО для оценки деятельности образовательных организаций, преподавателей, региональных и муниципальных органов управления образованием.