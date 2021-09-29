«Участие в чемпионате «Абилимпикс» открывает для людей с инвалидностью новые возможности трудоустройства, освоения новых видов профессиональной деятельности и интеграции в жизнь общества», — отметила Бокова.

По её словам, в этом году 100 конкурсантов различных возрастных категорий соревнуются в 15 основных компетенциях:

школьники — «Флористика», «Бисероплетение», «Вязание крючком»;

студенты — «Карвинг», «Медицинский и социальный уход», «Обработка текста», «Предпринимательство», «Туризм», «Учитель начальных классов», «Экономика и бухгалтерский учёт», «Веб-дизайн», «Мультимедийная журналистика»;

специалисты — «Массажист», «Портной», «Дошкольное воспитание».

Соревнования продлятся до 30 сентября. Оценивать участников будут более 90 экспертов — представители различных сфер профессиональной деятельности и работодатели, а центр движения «Абилимпикс» обеспечит площадки подготовленными волонтерами, которые готовы оказать помощь каждому, кто в ней нуждается.

В рамках чемпионата пройдет деловая программа, в которую включена региональная конференция по вопросам развития профессионального образования «Новые направления по подготовке инвалидов и лиц с ОВЗ, ориентированных на опережающую подготовку в соответствии с потребностями регионального рынка труда», мастер-классы от профессиональных образовательных организаций и ярмарка вакансий.

В колледже организована выставка творческих работ организации «Город мастеров», национального исторического общества «Дзурдзуки».

Также начинает свою деятельность центр обучения экспертов и волонтеров регионального чемпионата «Абилимпикс». Особенности сопровождения участников с ОВЗ и инвалидностью, спецификация проведения чемпионата и оценки конкурсных работ, ключевые моменты в организации взаимодействия участников и работодателей — все это войдет в программу обучения.

Победители регионального этапа примут участие в отборочном этапе национального чемпионата. Состязания мирового масштаба планируется провести в 2022 году в Москве.