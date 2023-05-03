«Проезд по мосту в Карабулаке на улице Промысловой временно запрещен. Ведутся работы по его реконструкции», — сказал представитель ведомства.

По его словам, до начала работ на участке жителей Ингушетии ознакомили со схемой объезда мостового сооружения, которая утверждена и согласована с УГИБДД.

В министерстве пояснили, что реконструкция моста на автодороге «Трасса «Кавказ» — Карабулак — Средние Ачалуки — Гайберк-Юрт» протяженностью 48 метров проводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«На данном этапе подрядчик выполняет подготовительные работы. Проводится устройство объездной дороги. После этого специалистам предстоит разбор существующего моста, пролетных строений, устройство железобетонных буронабивных свай, заменить балки пролетного строения, устроить дорожную одежду и уложить асфальтобетонное покрытие», — отметил собеседник «Ингушетии».

По его данным, сооружение будет оснащено новым барьерным ограждением и обустроено дорожной разметкой.

Ранее работы по ремонту или реконструкции моста не проводились, состояние путепровода вызывало большие опасения у жителей. После обследования переправы было выявлено, что за время её эксплуатации на конструкциях появились трещины, обветшали опоры, а состояние дорожного полотна крайне неудовлетворительное.

Реконструкция позволит продлить срок службы сооружения еще на несколько десятилетий. Это второй мостовой переход, который реконструируется в текущем году по дорожному нацпроекту. Все работы специалисты планируют завершить к июлю.

Напомним, что всего в 2023 году в Ингушетии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 10 объектов улично-дорожной сети. В общей сложности почти 30 км дорог.

Инициативная группа активистов следит за дорожными работами на всех стадиях: от подготовки строительных материалов, хода реконструкции и до приемки законченных объектов. Общественники выезжают на участки ремонтируемых дорог, принимают участие в слушаниях по реализации нацпроекта. Для обеспечения открытости и прозрачности реализации проекта между общественными организациями региона и дорожным ведомством выстроено конструктивное взаимодействие.