Более 10 лет в Малгобеке функционирует Ингушский исламский университет, в котором обучаются юноши и девушки со всей республики, в нём преподают высококвалифицированные специалисты по религиозным и светским предметам, получившие образование в зарубежных и российских вузах.

«Несмотря на это, многие представительницы прекрасного пола не имеют возможности там обучаться по разным причинам: они учатся на других направлениях в колледжах и институтах, работают в государственных или частных учреждениях, имеют семьи и маленьких детей, — рассказывает одна из соучредителей центра теолог Тамара Парижева. — Поэтому создание комфортной площадки с гибким расписанием, преподавателями — выпускницами шариатского вуза стало своеобразным решением этого вопроса».

Целью центра является просвещение женщин и девушек в сфере религии ислам, её истории и культуры, изучение грамматики арабского языка и многое другое.

Неотъемлемым условием открытия центра была его доступность, поэтому все занятия проводятся бесплатно. Инициативной группой горожан каждый месяц выделяются деньги для покрытия нужд центра, меценат выделил помещение для проведения уроков, преподаватели, студентки, гости и все болеющие за общее дело вносят любой посильный вклад в обустройство помещения, обеспечение необходимой литературой и так далее.

«Этим летом проекту исполнился год. За это время прошли обучение и продолжают учиться около 50 девушек из Малгобека и Малгобекского района. Общее дело как нельзя лучше сплачивает наше общество. Трепетное отношение к своей религии, желание совершенствоваться, укреплять свои семьи, наилучшим образом воспитывать детей, быть хорошими специалистами в своей профессии, развивать и консолидировать общество — вот неполный список тех качеств, которые присущи студенткам центра», — поделилась Тамара Парижева.