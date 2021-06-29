«В рамках первого этапа в Магасе создан сегмент видеонаблюдения (установлены камеры видеонаблюдения и консоль экстренной связи «Гражданин — полиция»), обеспечивающий возможность круглосуточного видеонаблюдения и хранения видеоархива в течение 30 суток, а в регионе установлено 55 комплексов фотовидеофиксации. Из них: на дорогах федерального значения — 4 фотофиксатора, регионального — 51. Также создан центр обработки данных (ЦОД), обеспечивающий хранение информации о транспортном потоке более 30 дней», — рассказал Татиев.

По его информации, второй этап продлится до декабря этого года. Он включает создание региональной платформы АПК «Безопасный город» и автоматизацию единой дежурной диспетчерской службы всех муниципальных образований, установку более 500 камер видеонаблюдения, камер предупреждения лесных пожаров, сейсмостанций, устройств контроля работоспособности водяных насосов и др.

В этом году из свыше 66 тыс. постановлений, вынесенных по фотоматериалам, поступившим в центр автофиксации правонарушений (ЦАФАП ОДД ГИБДД МВД по РИ), большая часть приходится на превышение установленной скорости движения, выезд за стоп-линию, выезд на полосу встречного движения, а также проезд на запрещающий сигнал светофора.

Анализ эффективности фотофиксаторов указывает на то, что в местах их функционирования снижается количество как дорожно-транспортных происшествий, так и нарушений правил дорожного движения.

«В самом начале ежедневно поступало более 5 тысяч фотоматериалов, на сегодня их количество сократилось в несколько раз», — отметил Татиев.

Положительная динамика по снижению количества аварий и тяжести их последствий наблюдалась в 2018-2019 гг. Однако с прошлого года в регионе идет тенденция к их росту.

Начальник УГИБДД МВД по Ингушетии Алексей Пасечный заявил, что в республике увеличилось и число дорожных происшествий с участием пешеходов. К ухудшению обстановки, по его словам, приводят отсутствие правосознания у пешеходов и несоблюдение водителями элементарных правил дорожного движения.

«Нами, разумеется, проводятся различные профилактические и целенаправленные мероприятия, однако в этом вопросе немаловажно, чтобы и пешеходы, и водители чувствовали ответственность и помнили об осторожности на дорогах, и следовали правилам», — подчеркнул полковник полиции.

Также на территории Малгобекского и Назрановского районов для обеспечения безопасности дорожного движения ежедневно в ночное время патрулируются участки автодороги «Назрань — Малгобек». Кроме этого, на региональных и межмуниципальных дорогах установлены светофоры, фонарные столбы, пешеходные переходы, тротуары и барьерные ограждения, дорожные знаки и др. Идет работа и по приведению в соответствие с нормами пешеходных переходов и подъездных путей вблизи образовательных организаций.

От мер по профилактике безопасности дорожного движения в целом участники перешли к вопросам безопасности перевозок детей во время летнего отдыха. В этом году выезд в летние лагеря осуществляется автотранспортом образовательных организаций, прошедшим технический осмотр на соответствие требованиям.

В свою очередь замминистра образования региона Пятимат Угурчиева отметила, что для профилактики дорожно-транспортного травматизма также организованы тренинги, деловые игры, акции, КВН, театрализованные представления, флешмобы, массовые пропагандистские мероприятия по изучению детьми основ безопасности участия в дорожном движении.

Угурчиева также анонсировала проведение 25 июля республиканского этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» на базе столичного центра образования. По его итогам команда-победитель будет направлена в Ярославль для участия в следующих этапах.

Сластенин в завершение обсуждения рекомендовал ответственным лицам осуществление комплекса профилактических мероприятий, включая организацию месячника рейдов на пешеходных переходах, и поручил представителям профильных ведомств республики усилить взаимодействие с правоохранителям по этому направлению.