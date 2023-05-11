«В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» досрочно сдан в эксплуатацию объект ремонта автодороги «Трасса «Кавказ» — Нестеровское — Алкун — Таргим — Чми» -«Алхасты — Галашки» протяженностью 10 км», — сказал собеседник издания.

По его данным, реконструкция объекта была проведена по нескольким причинам: износ верхнего слоя покрытия, образование колейности, которая влияла на безопасность участников дорожного движения.

Сейчас дорога полностью приведена в нормативное состояние. Артерия является туристическим маршрутом, ведет в Джейрахский район, связывает горные села с равнинной частью.

Как уточнили «Ингушетии» в пресс-службе, по графику артерию планировалось завершить до конца июня. Дорожники отфрезеровали изношенное покрытие, уложили выравнивающий слой из ПГС, затем два слоя асфальтобетонного покрытия и обустроили новый тротуар.

Обеспечивать дополнительную безопасность движения будут новые дорожные знаки, сигнальные столбики, а также горизонтальная разметка из термопластика.

Министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов заявил газете, что это самый протяженный объект нацпроекта, который вошел в план дорожных работ на текущий год.

«Были опасения, что не успеем в срок закончить все необходимые дорожные мероприятия, но подрядчик провел работу быстро и без ущерба качеству, что позволило нам опередить утвержденный график. Надеемся, что теперь жителям и туристам будет комфортно передвигаться по этой дороге. Теперь здесь ровное полотно без каких-либо изъянов, а пешеходы могут быть спокойны, ведь для них благоустроен новый тротуар», — отметил министр.

По данным Минавтодора, по дорожному нацпроекту активно ведутся работы на четырех объектах, а еще три сданы в эксплуатацию досрочно в этом году.

Напомним, в республике планируется отремонтировать почти тридцать километров дорог.