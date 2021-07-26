Издание вызовет интерес у читателей

В Ингушетии издан сборник статей «Просветительство в этнокультурных реалиях Кавказа»

0

Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук выпустил сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции «Просветительство в этнокультурных реалиях Кавказа», посвященной 170-летию ученого и просветителя Чаха Ахриева.

Работа конференции, организатором которой выступил НИИ имени Чаха Ахриева, проходила в режиме онлайн 24 ноября 2020 года. Как сообщил газете «Ингушетия» представитель института, его жизнь и творческое наследие представляет для исследователей безусловный интерес.

«Благодаря его трудам мы имеем богатейший этнографический и фольклорный материал об ингушах. К его исследованиям обращались многие видные ученые-кавказоведы, археологи, этнографы: Башир Далгат, Максим Ковалевский и другие. Чах Эльмурзиевич был истинным сыном ингушского народа», — сказал собеседник издания.

По его словам, в процессе подготовки конференции и сборника материалов организационный комитет старался максимально расширить географию участников форума.

В сборник включены статьи ученых историков, этнографов, филологов, языковедов, археологов из разных регионов России и ближнего зарубежья. В работе конференции приняли участие ученые из Ашхабада, Баку, Грозного, Казани, Махачкалы, Москвы, Майкопа, а также Ханты-Мансийска.

В издание вошли разноплановые статьи научно-исследовательского характера: «Жизнь, творческое наследие и эволюция взглядов Ч. Э. Ахриева», «Проблемы этнологии и археологии Кавказа», «Актуальные проблемы истории народов Кавказа», «Религия в духовной культуре народов Кавказа».

Статья Марем Долгиевой и И. Тебоева посвящена славным представителям рода Ахриевых, внесшим большой вклад в развитие общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Ингушетии. В статье П. Алибекова раскрывается просветительская деятельность Исмаилдибира из Шулани, создавшего значительный пласт духовной литературы, популяризировавшего исламские знания, внесшего заметный вклад в культурное наследие народов Дагестана. И Ахмедбекова проводит сопоставительный анализ лезгинских и русских пословиц и поговорок с зоонимами.

Работы Р. Сагова. и З. Берсановой показывают элементы традиции шуточного сватовства и этикетные нормы знакомства парня и девушки в традиционной культуре. В статье У. Гасановой рассматриваются особенности современной языковой ситуации в Дагестане.

В НИИ считают, что материалы конференции вызовут интерес, как у специалистов, так и у широкого круга читателей и, безусловно, будут способствовать дальнейшему развитию исторической науки.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Житель Ингушетии получил 6 лет колонии за ДТП с двумя погибшими
Более 98,5 тыс. человек в Ингушетии сделали прививку от Covid-19
Двухсотлетняя груша в горах Ингушетии попала в Национальный реестр старовозрастных деревьев страны
Мадина Даурбекова успешно выступила на этапе кубка России по классическим шахматам
В Ингушетии стартовала третья в этом сезоне краеведческая экспедиция на квадроциклах
К 15 сентября в Ингушетии планируется завершить подготовку к предстоящей переписи населения
Русское географическое общество предлагает туристам трехдневный тур по Ингушетии
В Назрани идут работы по замене ветхого водопровода
Журналисты интернет-передачи «Сельский час» побывали в Ингушетии
Расширена и благоустроена улица Гиреева в сельском поселении Кантышево Ингушетии
Глава Назрановского района Ингушетии поручил закрыть все автомойки из-за нехватки воды

Главное

Яндекс.Метрика

 