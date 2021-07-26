Работа конференции, организатором которой выступил НИИ имени Чаха Ахриева, проходила в режиме онлайн 24 ноября 2020 года. Как сообщил газете «Ингушетия» представитель института, его жизнь и творческое наследие представляет для исследователей безусловный интерес.

«Благодаря его трудам мы имеем богатейший этнографический и фольклорный материал об ингушах. К его исследованиям обращались многие видные ученые-кавказоведы, археологи, этнографы: Башир Далгат, Максим Ковалевский и другие. Чах Эльмурзиевич был истинным сыном ингушского народа», — сказал собеседник издания.

По его словам, в процессе подготовки конференции и сборника материалов организационный комитет старался максимально расширить географию участников форума.

В сборник включены статьи ученых историков, этнографов, филологов, языковедов, археологов из разных регионов России и ближнего зарубежья. В работе конференции приняли участие ученые из Ашхабада, Баку, Грозного, Казани, Махачкалы, Москвы, Майкопа, а также Ханты-Мансийска.

В издание вошли разноплановые статьи научно-исследовательского характера: «Жизнь, творческое наследие и эволюция взглядов Ч. Э. Ахриева», «Проблемы этнологии и археологии Кавказа», «Актуальные проблемы истории народов Кавказа», «Религия в духовной культуре народов Кавказа».

Статья Марем Долгиевой и И. Тебоева посвящена славным представителям рода Ахриевых, внесшим большой вклад в развитие общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Ингушетии. В статье П. Алибекова раскрывается просветительская деятельность Исмаилдибира из Шулани, создавшего значительный пласт духовной литературы, популяризировавшего исламские знания, внесшего заметный вклад в культурное наследие народов Дагестана. И Ахмедбекова проводит сопоставительный анализ лезгинских и русских пословиц и поговорок с зоонимами.

Работы Р. Сагова. и З. Берсановой показывают элементы традиции шуточного сватовства и этикетные нормы знакомства парня и девушки в традиционной культуре. В статье У. Гасановой рассматриваются особенности современной языковой ситуации в Дагестане.

В НИИ считают, что материалы конференции вызовут интерес, как у специалистов, так и у широкого круга читателей и, безусловно, будут способствовать дальнейшему развитию исторической науки.