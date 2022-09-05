Сегодня это важнейший механизм реализации всех основных задач, возложенных на государство в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности людей. О перспективах развития ГО и планах проведения мероприятий в честь 90-летия системы мы побеседовали с начальником отдела мероприятий гражданской обороны МЧС республики Амиром Ганижевым.

— Амир Ахмедханович, почему днём образования гражданской обороны в России принято считать 4 октября? Расскажите об истории этой даты.

— Именно 4 октября 1932 года советским правительством было утверждено положение о формировании противовоздушной обороны на местах. Эта дата считается днем рождения гражданской обороны. Меры принимались с целью обезопасить население, войска, стратегические объекты и строения, имеющие историческую и культурную ценность, от атак возможного противника с воздуха. Эта дата и отмечается, как День гражданской обороны России. Она охватывает все звенья экономики, промышленности, коммунально-энергетического хозяйства.

Началом пути ГО в Ингушетии считается 1993 год. 30 января 1993 года распоряжением главы администрации Ингушской Республики создана группа по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Этот документ послужил основой для образования организации, призванной решать сложные и ответственные задачи по защите населения и экономики республики от ЧС мирного и военного времени на территории республики.

В процессе становления и развития системы ГО Ингушетии группа по делам ГО и чрезвычайным ситуациям Ингушской Республики прошла следующие этапы реорганизации и преобразований:

— 7 апреля 1993 г. включена в состав Государственного комитета Ингушской Республики по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий;

— 8 февраля 1994 г. комитет преобразован в Министерство Ингушетии по делам ГО, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

— 23 августа 1994 г. был создан штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики;

— 26 октября 2004 г. создано и по настоящее время успешно функционирует Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по республике;

— 11 января 2005 г. Министерство республики по делам ГО, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий реорганизовано в Управление Ингушетии по гражданской обороне, пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации ЧС. В 2007 г. управление ликвидировано;

— 15 января 2013 г. создано управление республики по обеспечению деятельности по защите населения и территории от ЧС.

В начале этого года по указу Главы субъекта Махмуд-Али Калиматова управление преобразовано в региональное министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики. В составе правительства новое министерство стало пятнадцатым. Решение о преобразовании ведомства руководством субъекта принято в рамках работы по совершенствованию структуры исполнительных органов государственной власти.

— Расскажите, какие функции возложены в целом на ведомство и на возглавляемый вами отдел в частности?

— Круг задач министерства обширный. Если коротко, то это в первую очередь участие в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории республики от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Именно наш отдел разрабатывает и вносит в правительство Ингушетии проекты законодательных и нормативных правовых актов в области гражданской обороны, защиты населения и территории республики. Осуществляет планирование и контроль мероприятий по ГО. Также мы осуществляем подготовку должностных лиц и специалистов по ГО в регионе. Основным законом в области гражданской обороны является Закон Республики Ингушетия от 5 декабря 2017 года № 48-РЗ «О гражданской обороне Республики Ингушетия», который регулирует отношения в области организации и ведения гражданской обороны на территории региона.

Ингушетия в новых условиях успешно держит высоко поднятую планку. Министерство под руководством Исы Татиева решает большой спектр задач по выполнению мероприятий по подготовке и защите населения, а также материальных и культурных ценностей от опасностей. Продолжает совершенствоваться система подготовки должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, а также улучшается учебно-методическая база. Улучшилось материально-техническое обеспечение аварийно-спасательных формирований. Все эти меры направлены на повышение оперативности экстренного реагирования сил гражданской обороны на различные угрозы и риски.

Здесь работают профессионалы своего дела, люди, всецело отдающие себя профессии, надежные и ответственные — Алихан Атабаев, главный специалист отдела, Тамара Могушкова, ведущий специалист отдела. Мы провели большую работу за эти несколько лет.

— Какие мероприятия запланированы в Ингушетии в рамках празднования юбилея гражданской обороны РФ?

— В этом году круглая дата! Планируется проведение различных мероприятий, направленных на популяризацию данного направления деятельности.

Стало уже доброй традицией организовывать для детей познавательные экскурсии, проводить мастер-классы в учреждениях республики, открытые уроки, посвященные образованию ГО РФ, а 4 октября состоится торжественное мероприятие в Главном управлении МЧС России по республике, куда приглашены должностные лица и специалисты, работающие в области гражданской обороны и защиты населения.

Пользуясь случаем, я бы хотел сердечно поздравить всех с наступающим Днём гражданской обороны. Желаю всем руководителям и специалистам, участвующим в обеспечении безопасности жителей региона от чрезвычайных ситуаций, крепкого здоровья, удачи, новых успехов в нелёгкой и очень ответственной работе!

— Спасибо большое, Амир Ахмедханович, за обстоятельную беседу. От имени наших читателей желаем успехов в работе мужественным и сильным духом людям, выбравшим этот нелёгкий путь! Уверены, что вы и впредь будете оправдывать доверие всех, кто нуждается в помощи.