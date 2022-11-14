Отмечается, что в годы массовых размножений грызунов, потери урожая озимых колосовых могут составлять от 30 до 70%. В теплое время года в пище мышевидных грызунов пре¬обладают соч¬ные зеленые части травянистых растений, осенью и зимой — их подзем¬ные части и семена. Чтобы насытиться таким малопита¬тельным кормом, грызун в сутки вынужден поедать огромное его количество, почти равное собственной массе.

По словам госинспектора отдела в области земельного надзора, карантина растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора по РИ А. Нальгиева, повышению вредоносности мышевидных грызунов способствует нарушение севооборотов, перенасыщенность их зерновыми колосовыми, наличие падалицы на полях, засоренность предшественников зерновыми сорняками, а также минимальная обработка почвы. Особое внимание в борьбе с мышевидными грызунами необходимо уделять сельхозпроизводителям, которые применяют в своих хозяйствах технологию возделывания полевых культур, в связи с отсутствием обра¬ботки почвы на таких полях наблюдается повышенная численность мышевидных грызунов. При обработке почвы на глубину 18-25 см разрушаются гнезда и кормо¬вые камеры мышей, полевок и других вредителей, за счет чего гибнет около 70-75% грызунов.

Кроме того, увеличению резервации грызунов в посевах способствует наличие хорошей кормовой базы, осо¬бенно при затянувшейся уборке зерновых культур, подсолнечника, кукурузы, которая, как правило, сопро¬вождается большими поте¬рями урожая.

Сообщается, что массовым вредителем является полевка обыкновенная, заселяющая посевы сельскохозяйственных культур. Полевки способны мигрировать на расстояния от 3 до 5 км, предпочитая посевы с большим количеством корма. Репродуктивный потенциал самки вредителя составляет от 5 до 12 детенышей каждые 20 дней, которые через 3 недели сами приступают к размножению. Поэтому при несвоевременном проведении защитных мероприятий за короткий промежуток времени численность грызунов на полях может многократно увеличиться и достичь 500 нор/га, а в отдельных случаях и свыше 1000 нор/га, что приведет к увеличению затрат на борьбу с ними. Следовательно, с целью предупреждения массовых повреждений посевов грызунами в осенне-зимний период необходимо осуществлять фитосанитарный мониторинг на полях и, не дожидаясь экономического порога вредоносности 30-50 нор/га, уже при появлении первых нор, проводить раскладку отравленных приманок.

Специалист Россельхознадзора рассказал, что для борьбы с мышевидными грызунами применяют химические средства — родентициды. В зависимости от скорости действия родентицида выделяют препараты острого и хронического действия.

Родентициды острого действия характеризуются быстрым развитием процесса отравления при введении одной дозы препарата. К таковым относятся препараты: фосфид цинка, нафтилтиокарбамид (крысид) и фумиганты. В последние годы фосфид цинка запрещен к использованию в связи с его высокой токсичностью для животных и человека.

Родентициды хронического действия (антикоагулянты) характеризуются длительным латентным периодом, они постепенно накапливаются в организме животного, что приводит к их гибели. На современном рынке препараты с антикоагулятивным действием составляют 87% от всех производимых родентицидов. Механизм токсического действия антикоагулянтов заключается в нарушении образования элемента протромбина, что приводит к сбою в процессе свертывания крови, с одновременным поражением кровеносных сосудов животных. Отравленные особи погибают от внутреннего кровоизлияния в течение 3 — 10 дней.

В надзорном ведомстве напомнили о преимуществе препаратов антикоагулянтов:

применяются в небольших дозах, в связи с этим являются безопасными для животных и человека;

препараты можно использовать различным способом: в виде пищевых и водных приманок, методом опыления, в виде пены, липких покрытий и т. д.

отсутствие у грызунов защитно — рефлекторных реакций;

действуют медленно, не вызывая острых болевых ощущений;

концентрация яда в приманке снижена до порога вкусовой чувствительности, при которой грызуны его практически не ощущают, что не вызывает у них настороженности и они поедают повторно отравленную приманку в тех же количествах вплоть до самой гибели.