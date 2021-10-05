В своём выступлении премьер отметил, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в республике реализуются 5 региональных проектов: «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Чистая вода» и «Стимул».

Сластёнин также сообщил, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в девяти муниципальных образованиях на 28 общественных территориях из 34-х уже завершены работы.

Общий объем финансирования проекта в текущем году в части средств федерального бюджета составил 134,233 млн рублей, кассовое освоение на 1 октября составляет 95,5%, риски срыва проекта отсутствуют.

Говоря о реализации федерального проекта «Чистая вода» в нынешнем году, председатель правительства отметил, что для строительства 4-х объектов предусмотрено финансирование в размере 103,003 млн рублей.

Речь, в частности, идет о строительстве водопроводной сети в поселке Восточный города Сунжи, где готовность объекта составляет 92,93%, о бурении и обустройстве артезианской скважины в с. п. Троицкое — готовность объекта 38,52%. То же самое касается и строительства насосной станции и водопровода в с. п. Вознесенское для водоснабжения с. п. Аки-Юрт (объект является переходящим на 2022 год).

Строительство водопроводов, насосной станции и резервуаров в г. Малгобеке завершено, и уже получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Касаясь темы достижения показателей ввода жилья на территории Ингушетии, Сластёнин подчеркнул, что в регионе инвесторами ведется работа по строительству многоквартирных домов. В этом году показатель по вводу жилья изменен для республики и составляет 185 тыс. кв. м. Так, на сегодня введено 44,5 тыс. кв. м.

«В сфере жилищного строительства на сегодняшний день имеется существенное снижение темпов строительства. Из-за низкой покупательной способности граждан и существенного повышения стоимости строительных материалов, темпы жилищного строительства инвесторами значительно снизились», — подчеркнул глава регионального Кабмина.

При этом Сластёнин добавил, что достижение установленных на 2022 год показателей в 349 тыс. кв. м является проблематичным для региона. В связи с этим он попросил Минстрой России установить на следующий год показатель в 280 тыс. кв. м и поддержать регион в этом вопросе.