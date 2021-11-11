«Отсутствие правоустанавливающих документов на объекты капитального строительства в газифицированных населенных пунктах затрудняет реализацию программы. В этой связи муниципалитетам поставлена задача по ускорению оформления прав собственности на земельные участки и дома», — сказал представитель Кабинета министров.

По его данным, условия для бесплатного подключения — земельные участки должны быть расположены на расстоянии не более 300 м от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения. Если указанное расстояние больше, необходимо подавать коллективную заявку.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе регионального Минстроя, глава ведомства Микаил Балахоев провел рабочую встречу с представителями ПАО «Газпром» и муниципальных образований по вопросу догазификации домовладений.

ления в средствах массовой информации. В каждом муниципальном образовании открыты пункты приёма предварительных заявок на догазификацию домовладений без привлечения средств граждан«, — рассказали «Ингушетии» в пресс-службе.

По словам собеседника издания, в ходе совещания были озвучены первоочередные задачи. Для начала было решено определить ответственных лиц для дальнейшего взаимодействия с ПАО «Газпром».

Следующая встреча запланирована на конец ноября с обязательным присутствием глав городов и районов.

Напомним, образованное два года назад государственное унитарное предприятие Ингушетии «Геопроект» заключило договор с ООО «СтройГазКомплект» о разработке технической документации объектов газификации в регионе. В рамках договора на сумму свыше 18 млн руб. в ближайших планах проектировщиков проведение инженерно-геодезических изысканий по двум объектам газификации общей протяженностью 60 км. Новые газопроводы планируют построить от горного села Джейрах до детского лагеря «Эрзи» и от населенного пункта Кантышево до сельского поселения Долаково.

Кроме того, идет подготовка к участию еще в пяти конкурсных процедурах.

Госпредприятие активно внедряет новые технологии в проектировании. Уже четыре специалиста успешно освоили БИМ-проектирование, двое из них получили подтверждающие сертификаты.

БИМ-проектирование — это процесс, основанный на использовании 3D-моделей. С помощью этой технологии специалисты по архитектуре и строительству могут еще эффективнее планировать, проектировать, строить и эксплуатировать здания и объекты инфраструктуры.