Бесплатный газ на участок
В Ингушетии на бесплатную догазификацию поступило 615 заявок
131 из поступивших 615 заявок имеют правоустанавливающие документы. Договоры на догазификацию заключены по 51 адресу, в 15 домовладениях проведены строительно-монтажные работы, а для 36 заявителей выполнены работы по проектированию. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в администрации Главы и правительства региона.
«Отсутствие правоустанавливающих документов на объекты капитального строительства в газифицированных населенных пунктах затрудняет реализацию программы. В этой связи муниципалитетам поставлена задача по ускорению оформления прав собственности на земельные участки и дома», — сказал представитель Кабинета министров.
По его данным, условия для бесплатного подключения — земельные участки должны быть расположены на расстоянии не более 300 м от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения. Если указанное расстояние больше, необходимо подавать коллективную заявку.
Как сообщили нашему изданию в пресс-службе регионального Минстроя, глава ведомства Микаил Балахоев провел рабочую встречу с представителями ПАО «Газпром» и муниципальных образований по вопросу догазификации домовладений.
ления в средствах массовой информации. В каждом муниципальном образовании открыты пункты приёма предварительных заявок на догазификацию домовладений без привлечения средств граждан«, — рассказали «Ингушетии» в пресс-службе.
По словам собеседника издания, в ходе совещания были озвучены первоочередные задачи. Для начала было решено определить ответственных лиц для дальнейшего взаимодействия с ПАО «Газпром».
Следующая встреча запланирована на конец ноября с обязательным присутствием глав городов и районов.
Напомним, образованное два года назад государственное унитарное предприятие Ингушетии «Геопроект» заключило договор с ООО «СтройГазКомплект» о разработке технической документации объектов газификации в регионе. В рамках договора на сумму свыше 18 млн руб. в ближайших планах проектировщиков проведение инженерно-геодезических изысканий по двум объектам газификации общей протяженностью 60 км. Новые газопроводы планируют построить от горного села Джейрах до детского лагеря «Эрзи» и от населенного пункта Кантышево до сельского поселения Долаково.
Кроме того, идет подготовка к участию еще в пяти конкурсных процедурах.
Госпредприятие активно внедряет новые технологии в проектировании. Уже четыре специалиста успешно освоили БИМ-проектирование, двое из них получили подтверждающие сертификаты.
БИМ-проектирование — это процесс, основанный на использовании 3D-моделей. С помощью этой технологии специалисты по архитектуре и строительству могут еще эффективнее планировать, проектировать, строить и эксплуатировать здания и объекты инфраструктуры.