«На благоустройство 22 общественных территорий из федерального бюджета региону выделено свыше 138 млн руб. Сейчас заключаются контракты с подрядными организациями на выполнение строительных работ», — сказал собеседник.

По информации представителя министерства, территории, подлежащие обновлению в первоочередном порядке, отобраны в 2022 году в ходе рейтингового голосования.

За полтора месяца онлайн-голосования — с 15 апреля по 30 мая — свое мнение высказали 52 тысяч 735 жителей региона старше 14 лет. На выбор было представлено 44 дизайн-проекта в девяти муниципальных образованиях.

Предполагается замена существующего освещения, укладка тротуаров, установка малых архитектурных форм, спортивное покрытие на площадках, асфальтирование и др. Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2023 года.

Напомним, в 2022 году в Ингушетии по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроены 22 общественные территории в 9 городах и районах на общую сумму свыше 136 млн руб.

Помимо этого, по линии Минавтодора республики проводится капремонт ул. Сулейменова в Назрани. Это одна из основных транспортных артерий города, которая отличается большой интенсивностью движения.

Для жителей ремонт этой дороги — долгожданное событие. Много времени автомобилисты были вынуждены передвигаться по изношенному полотну с большой осторожностью. И вот теперь, наконец, здесь начат капитальный ремонт, который ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минавтодора республики, сейчас на объекте проводятся подготовительные работы. Идет замена ветхих коммуникаций. Уже после замены водопроводной трубы подрядчик приступит к основным работам.

«Согласно проекту здесь предусмотрено фрезерование старого покрытия, устройство дорожной одежды, укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия, установка знаков, замена старых светильников и обустройство разметки», — отметил сотрудник пресс-службы.

Министр автомобильных дорог Ингушетии Батыр Хаматханов отметил, что при реализации объекта ул. Сулейменова организовано взаимодействие с коммунальными службами.

«При реализации объектов нацпроекта большое значение имеет синхронизация работ. Проведя на этой дороге замену водопроводной трубы, мы исключаем ситуацию, когда на только отремонтированных дорожных участках вскрывается асфальт для ремонта этих коммуникаций. Уверен, что такой комплексный подход получит одобрение со стороны жителей», — сказал руководитель дорожного ведомства.

Напомним, что в Назрани в текущем году будут отремонтированы еще три улицы: Восточная, Центральная и Картоева.