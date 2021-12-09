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Праздник с ноткой грусти

В Ингушетии, на территории Мемориала памяти и славы в г. Назрани, вспоминали о подвигах Героев Отечества

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Сегодня в России отмечается День Героев Отечества. В этот день страна чествует героев нынешних и отдаёт дань памяти героям прошлого. И не обязательно это должны быть герои, носящие Золотую Звезду Героя. Герои — это и те, кто отстоял Малгобек в 1942 году от фашистов, и те, кто погиб в жестокую ночь с 21 на 22 июня 2004 года в Ингушетии от подлых выстрелов в спину басаевских головорезов, и те, кто в мирное время помогает больным выжить от ковида, подвергая свою жизнь опасности, кто тихо, без рекламы занимается благотворительностью.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, прошло и на территории Мемориала памяти и славы в Назрани. Сюда пришло множество узнаваемых лиц, о которых наша газета не раз писала. Выступая перед собравшимися, заместитель председателя правительства Ингушетии Марем Амриева подчеркнула, что Герои Отечества — это национальное достояние нашей страны, нашей маленькой Ингушетии.

— Они составляют честь, славу и достоинство народа, — сказала она. — Ингушский народ дал России великих граждан Отечества, доблесть и мужество которых отражают волю и характер нашего народа. Этот характер во все времена помогал и помогает нам выстоять в самых трудных испытаниях.

Предоставили слово и Герою России, председателю регионального отделения Ассоциации Героев Абукару Костоеву.

— Сегодня мы отмечаем праздник с ноткой грусти, — признался он. — Потому что среди нас нет тех, кто мог бы жить и радоваться жизни, растить детей и выращивать хлеб. Но своим подвигом они дали такую возможность всем нам. Они навсегда останутся в нашей памяти.

Застали мы среди пришедших на мемориал и председателя совета ветеранов Росгвардии по Ингушетии Магомеда Горбакова.

— Мы чествуем тех, чьи выдающиеся действия способствовали защите Родины, сохранению мира, спасению жизней, безопасности общества, — отметил он в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия». — Тех, кто, честно выполнив свой долг, оставил яркий след в нашей истории и современности. Посмотрите вокруг: эти деревья посажены в честь ребят, которые погибли от пуль бандитов в мирное, казалось бы, время. Любой из них мог бы с гордостью и основанием на то носить Звезду Героя России. Хочу от всей души выразить благодарность и тем, кто сегодня продолжает служить живым примером доблести и патриотизма для подрастающего поколения.

Собравшиеся почтили минутой молчания память о Героях, отдавших свою жизнь за мирное небо над нашей головой, и возложили цветы к подножию Вечного огня.

Напомним, что День Героев Отечества в качестве праздничной даты в России был учреждён в 2007 году. Фактически он имеет отсылку к такому дореволюционному празднику, как День георгиевских кавалеров, который отмечался в декабре. Праздник связан с учреждением ордена Святого Георгия в 1769 году Екатериной II. В Российской империи именно этот орден являлся высшей военной наградой за боевые заслуги.

И вот недавно, 20 ноября, Указом Президента России Владимира Путина орден Святого Георгия возрожден как высшая государственная военная награда.

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