Какая работа проводится к отопительному сезону, рассказали газете «Ингушетия» во многих государственных учреждениях республики.

Чтобы в период холодов обеспечить бесперебойные поставки газа жителям региона, масштабную подготовительную работу провела компания «Газпром газораспределение Назрань».

О выполненных работах и правилах безопасности, которые нужно соблюдать каждому потребителю газа, в интервью газете «Ингушетия» рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и АО «Газпром газораспределение Назрань» Альберт Льянов.

— Альберт Борисович, какие мероприятия проводятся вами до начала отопительного сезона?

— Чтобы обеспечить стабильную работу газораспределительных сетей в сезон максимальных нагрузок, наши специалисты ежедневно проводят текущий ремонт газорегуляторных пунктов, проверяют узлы редуцирования давления газа и при необходимости меняют изношенные части механизмов. Кроме того, проводится техническое обслуживание запорной арматуры, текущий и капитальный ремонт пунктов редуцирования газа, средств электрохимической защиты, ремонт газопроводов.

Весь комплекс мероприятий, проводимый сотрудниками «Газпром газораспределение Назрань» в рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду, разработан на основе анализа прошедшего отопительного сезона и позволит обеспечить надежную и бесперебойную работу системы газоснабжения в Ингушетии в сезон максимальных нагрузок. Подчеркну, чтобы пользование газом было безопасным и бесперебойным, абоненты должны серьезно относиться к своим обязательствам — неукоснительно соблюдать правила пользования газом и платежную дисциплину.

— Что следует делать потребителям газа, чтобы в отопительный сезон быть в тепле и безопасности?

— В первую очередь необходимо удостовериться в том, что газовое оборудование, находящееся в доме или квартире, безопасно для эксплуатации. Для этого нужно ежегодно проводить его техническое обслуживание. Если у вас не заключен договор на техническое обслуживание, сделайте это обязательно. В соответствии со вступившими 1 сентября поправками, в нашем регионе техническое обслуживание газового оборудования может проводить только АО «Газпром газораспределение Назрань».

Конечно же, важно неукоснительно соблюдать правила использования газа в быту: не оставлять работающие газовые приборы без присмотра, не допускать к ним детей дошкольного возраста, не обогревать помещения газовой плитой. Обращаю внимание, что для безопасного использования газа необходима исправная работа дымовых и вентиляционных каналов. Проверять их работоспособность нужно регулярно, в том числе перед началом отопительного сезона. Ни в коем случае нельзя самостоятельно вмешиваться в работу газового оборудования. В случае поломки или некорректной работы газовых приборов необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу по номеру 104.

— Кто несет ответственность за исправность газового оборудования?

— В соответствии с действующим законодательством обеспечить надлежащее техническое состояние и безопасную эксплуатацию ВДГО/ВКГО — обязанность собственника газифицированного жилого помещения. Именно собственник должен заключить договор со специализированной организацией о техническом обслуживании и ремонте принадлежащего ему газового оборудования и обеспечивать исполнение условий договора со своей стороны (обеспечить доступ специалиста). Уклонение от заключения договора на ТО ВДГО (ВКГО), отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ влечет наложение административного штрафа на граждан. Более того, отсутствие договора является основанием для приостановления подачи газа даже при условии его полной и своевременной оплаты.

Как мне довелось узнать в «Ингушэнерго», работе в отопительный сезон здесь предшествует масштабная подготовка электросетевого комплекса. В числе организационных и технических мероприятий были ремонт подстанционного оборудования, воздушных линий электропередачи, расчистка и расширение трасс от древесно-кустарниковой растительности, повышение надежности схем электропитания.

По плану мероприятий подготовки к осенне-зимнему периоду с персоналом проводятся контрольные и учебные противоаварийные тренировки, инструктажи, в ходе которых отрабатываются навыки ликвидации технологических нарушений и взаимодействия с другими оперативными службами. На особом контроле — обеспечение персонала спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой.

Помимо этого, разрабатываются наиболее удобные и скоростные маршруты транспортировки оборудования и материалов между производственными отделениями. Логистические схемы учитывают особенности работы энергосистемы и транспортной сети региона.

О том, каковы мероприятия, проводимые республиканским перинатальным центром РИ в преддверии отопительного сезона, рассказал инженер Микаил Манкиев:

«При подготовке к отопительному сезону были проведены работы в котельной компанией ООО «СпецСтрой-Климат». Они провели работы по подготовке самих котлов, в частности, проведена работа по очистке труб внутри котлов от сажи и продуктов сгорания. В некоторых котлах произведена замена дымогарных труб на новые, дальше на котлах были заменены межпальцевые затворы. Также была проведена регулировка и ремонт самих газовых горелок котлов. И всё это делалось в целях проверок и регулировки процесса горения в соответствии с требуемым режимом.

Если говорить о трубопроводах — теплотрассах, то здесь надо сказать, что были произведены испытания гидравлическим способом. А также были произведены испытания внутренних трубопроводов в котельной и очистка этих трубопроводов от коррозийных отложений. Кроме всех перечисленных работ, произведены соответствующие мероприятия по замене приборов визуального контроля — это и термометры, и манометры, и различные приборы сигнализирующих устройств. На данный момент ведутся работы по подготовке и установке комплекта химводоподготовки. Обобщая вышесказанное, можно сказать, что необходимые работы проведены на всех узлах в котельной.

Отопительный сезон, как известно, у нас начинается с 15 октября. К этому времени при обнаружении каких-либо мелких недочётов они будут со всей строгостью устранены. В принципе, можно сказать, что котельная практически готова к отопительному сезону».

Подготовка образовательных учебных заведений, в частности школ, к отопительному сезону является важной задачей, которую необходимо выполнить перед началом холодного времени года. Это позволяет обеспечить комфортные условия для занятий и учебного процесса. Во многих школах, где я побывала и имела беседу со специалистами по этому вопросу, говорилось: одним из первых шагов в подготовке школы к отопительному сезону является проверка и обслуживание системы отопления, что ими и сделано. Была проведена проверка, чтобы убедиться, что котлы и радиаторы находятся в работоспособном состоянии, проведена очистка и диагностика оборудования. Также проверялись терморегуляторы и клапаны для регулировки температуры в помещениях. Занимались также утеплением помещений — окон, дверей и стен — на предмет промерзания.

Своевременная подготовка всех структур к отопительному сезону позволит создать безопасные условия для жизнедеятельности и предотвратить возможные проблемы и аварии в работе систем отопления.