Традиционно перед новогодним праздником сотрудники Роспотребнадзора проводят контроль соблюдения правил продажи товаров новогоднего ассортимента, и особый акцент они делают на пиротехнических изделиях и соблюдении правил торговли данным товаром.

На днях свой первый визит сотрудники регионального управления Роспотребнадзора нанесли в один из самых популярных торговых павильонов, расположенный на рынке «Фабрика» в Назрани, поскольку именно на этой площадке ежегодно проходят различные новогодние ярмарки. Однако наличие пиротехнических изделий обнаружено не было, следовательно, и нарушения не выявили.

Далее представили надзорного ведомства направились в специализированные магазины пиротехники. По их словам, точек продаж фейерверков, петард и прочих взрывных забав в нашем регионе не так уж и много.

«Хочется напомнить, что продавать пиротехнические изделия можно строго только лицам, достигшим 18-ти лет, а при использовании необходимо строго следовать инструкции, а также соблюдать меры безопасности, заранее выбрать безлюдную площадку и никогда не направлять петарды в сторону людей», — отметили сотрудники ведомства.

В дальнейших планах сотрудников Роспотребнадзора — проведение совместно с МЧС проверок всех точек продаж пиротехники до конца декабря.