После поджога логова суицидников местной «армией сопротивления» и появления там спецтехники, задействованной в строительстве канализационного коллектора, кладменам и торчкам пришлось покинуть обжитое место и перебраться ближе к автомобильному мосту.

Для самобичевания наркоманьяки выбрали парковочный карман у новой переправы со стороны упомянутой улицы, который предусмотрен для стоянки авто. Хотя эта площадка предназначалась для других целей, именно там под покровом ночи они собираются для проведения тайных обрядов. Здесь они ширяются, нюхают и глотают таблетки, запивая их энергетиком. Везде валяются шприцы, флаконы с наркотическими каплями, банки из-под энергетиков.

Какое зло несет в себе наркомания — общеизвестно, но многие не знают о вреде энергетических напитков. Длительный и неконтролируемый прием энергетиков в конечном счёте приводит к повышению артериального давления, учащенному сердцебиению, наджелудочковой аритмии, спазму коронарной артерии или ее расслоению, бессоннице, тремору и нервозности. Это надо помнить тем, кто пристрастился к таким напиткам и потребляет их ежедневно вместо сока.

Результаты «созидательной» деятельности любителей дьявольского зелья видны на снимках. Как сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах республики, полет одного из них оказался последним, недолго мужчина парил в небе, не взлетая с земли. У реки Сунжа практически в этом же месте буквально накануне найден труп.

Сигнал о происшествии в полицию поступил со станции скорой помощи.

Выехавшие на место инцидента полицейские выяснили, что в нескольких метрах севернее от окраины улицы Сухой обнаружено бездыханное тело 41-летнего уроженца Грозного без признаков насильственной смерти. Силовики полагают, что причиной его смерти стала передозировка наркотических средств. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют следователи. Это первая смерть на новой «плахе».

Наркоманов, конечно же, не смущает то, что наступил благословенный месяц Рамадан — время для исправления недостатков и все изменить в жизни, то, что неподалеку играют дети, которые смотрят на это безобразие, то, что многие идут пешком в мечеть для совершения коллективных намазов именно по этой дороге.

При наличии освещения на этом участке «минеры» и «саперы» не вели бы себя так раскованно и смело, боясь быть раскрытыми. Более того, отсутствие света мешает местным жителям снимать участников сборища, их наглухо затонированные машины с госномерами на камеру мобильного телефона и передавать снимки в компетентные органы для принятия соответствующих мер в их отношении.

Кстати, сунженские оперативники уже вышли на охоту на барыг, о новом месте скопления барыг и шкуроходов-халявщиков им известно и в скором времени, надеемся, будет результат.

Игра в прятки, к сожалению, набирает популярность. В «минеры» идут не только тинейджеры с несформировавшимся мировоззрением, но и вполне зрелые мужчины. Соцсети наводнили видео с клятвой верности послушных рабов своему господину-барыге. Среди таких рабов и жители нашей республики. Закладчики клянутся не подвести своего работодателя, трудиться добросовестно не покладая рук. Кладмен добровольно передает криминальному сообществу свои личные данные.

Все эти убийцы нашей молодежи соблазняются иллюзией легкого и быстрого заработка и осуществляют сбыт наркотических веществ, оставляя их в специально оборудованных тайниках. Именно закладчик стал главным двигателем наркоторговли.

Неплатежеспособные наркоманы, на сленге наркоманов их называют шкуроходами, промышляют поиском чужих закладок. Как правило, халявщики знают все обычные места, где может быть спрятана желанная доза.

Стоит отметить, что распространение наркотиков среди молодежи в современном мире достигло гигантских масштабов. Нет ни одной страны, которая бы не столкнулась с этим злом.

Прибыль от реализации запрещенного и вредоносного товара настолько высока, что злоумышленники занимаются этой деятельностью, невзирая на самые суровые наказания со стороны правоохранительных органов. Распространители наркотических средств и психотропных веществ идут на любые ухищрения, чтобы совершить успешную продажу запрещенного товара и при этом не быть пойманными стражами правопорядка.

Способ передачи пакетиков с наркотиками из рук в руки за наличные деньги уже не используют, так как это может стать уликой для поимки барыг. Современные средства коммуникации позволили совершенствовать процесс наркоторговли, исключив прямой контакт наркодилера с потребителем.

Это стало возможным после появления новой «профессии» — закладчик. Курьеры стали посредниками между продавцами и покупателями наркотических веществ. Порцию наркотического вещества, расфасованного в полиэтиленовый пакетик, наркокурьер прячет в укромном месте. Чтобы не рисковать, закладчик выбирает подходящее место, размещает в тайнике дозу наркотика.

Главное преимущество распространения наркотиков посредством тайников — анонимность наркокурьеров и наркоторговцев. Если курьера еще можно поймать за руку, когда он едет с товаром или делает закладку, то наркоторговца вычислить сложно, ведь напрямую он с «минером» не работает.

Но за эти «легкие» деньги приходится слишком дорого платить. Наказание за распространение наркосодержащих веществ в зависимости от обстоятельств дела и в соответствии с частью ст. 228 УК РФ составляет от четырех до 20 лет.

Как сообщал на совещании в Магасе в октябре минувшего года врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД Ахмед Сейнороев, в 2022 году правоохранители выявили 272 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

От общего числа зарегистрированных в сфере незаконного оборота наркотиков на 24% выросло и количество тяжких и особо тяжких преступлений.

Положительная динамика наблюдается в расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: количество предварительно расследованных преступлений выросло на 15%, и на 20% вырос уровень выявленных преступлений.

Уголовные дела возбуждены и по преступлениям, совершенным с использованием ИТ-технологий, в рамках которых задержаны 11 человек.

Стражи правопорядка перекрыли 19 каналов поставок наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ из Москвы, Ростовской, Астраханской и Ярославской областей, Краснодарского и Ставропольского краев и Дагестана, в рамках которых задержано 26 человек, в числе которых как жители нашей республики, так и других субъектов, а также Средней Азии.