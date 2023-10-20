Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона, с 17 мая по 15 августа текущего года порядка 750 педагогов и управленцев республики прошли дистанционные конкурсные испытания по проекту «Флагманы образования» на федеральной платформе «Россия — страна возможностей». Организаторами были отобраны 6 конкурсантов, которые продолжили борьбу в полуфинале.

По итогам двухдневных конкурсных испытаний, во время которых эксперты оценивали индивидуальный профессиональный стиль, коммуникативность, креативность, умение работать в команде и критическое мышление конкурсантов, в региональный финал профессионального конкурса «Флагманы образования» прошли 3 человека: методист по английскому языку Института повышения квалификации РИ Гелисханова Фарида Хусеновна; заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 2 г. Малгобека Евлоева Мадина Махмудовна; учитель обществознания школы № 4 с. п. Экажево Точиева Хеди Ахмедовна.

Отмечается, что победители представят Ингушетию в финале конкурса в Москве, который состоится с 27 ноября по 1 декабря 2023 г.

«Проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» создает условия для профессионального и карьерного развития студентов, учителей и управленцев в сфере образования», — отметили организаторы мероприятия.

Напомним, проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».