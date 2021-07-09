«Оперативный штаб рекомендовал, по возможности, проводить коллективные пятничные молитвы на открытом воздухе, а организации общественного питания переводятся на режим работы с 7:00 до 21:00», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, по данным собеседника издания, актуализированы ограничения на проведение свадеб и иных массовых мероприятий в домах торжеств площадью менее 400 кв. м при одновременном нахождении в них более 100 гостей. При этом артистам подведомственных Минкультуры учреждениям запрещено выступать на подобных событиях.

Ограничивается до 21:00 работа детских развлекательных площадок, парковых аттракционов, а также досуговых центров, расположенных в помещениях, кроме учреждений дополнительного образования.

При нахождении в местах скопления людей, при передвижении на общественном транспорте также необходимо придерживаться норм личной гигиены и использовать средства индивидуальной защиты. Ограничения и рекомендации действуют до 1 сентября.

Как отметил за заседании оперативного штаба в Магасе Глава республики Махмуд-Али Калиматов, в регионе наблюдается рост количества выявляемых случаев инфицирования.

«Число заболевших за один день колеблется вокруг цифры 50, за последние сутки — 58 случаев. То есть наши надежды на то, что пандемия пошла на убыль, пока не оправдываются. Это связано с тем, что мы слишком поспешили разом вернуться к прежней жизни с многолюдными свадьбами и похоронами, перестали соблюдать масочный режим», — констатировал Калиматов.

По мнению руководителя республики, по этой причине произошел всплеск заболевания.

По данным пресс-службы, общее количество инфицированных в республике по состоянию на 8 июля составляет 16 тыс. 441 человек, из них выздоровело 15 тыс. 778, смертельных случаев — 197. Показатель распространения инфекционного процесса составил в среднем за текущую неделю — 1,78, что больше аналогичного показателя в сравнении с предыдущей неделей (1,20) на 48,33%. Суммарный показатель месячной заболеваемости за июнь превышает аналогичный показатель за май на 21%.

Covid-19 в республике регистрируется с одинаковой частотой и у мужчин — 49,5%, и у женщин — 50,4%. Вирус «помолодел»: чаще всего болеют лица в возрасте 30-49 лет и 50-64 лет. Количество занятых специализированных коек, после снижения с 83 за первую неделю апреля до 62-66 в мае, снова возросло до 150-160.

С появлением новых штаммов изменилась и клиническая картина: мутировавшие вирусы отличаются симптоматикой (например, привычной для коронавируса потери обоняния может и не быть), поэтому сложнее распознаются, они более заразны, устойчивы и смертоносны. Основным способом защиты специалисты по-прежнему называют вакцинацию.

К настоящему времени, по данным регионального Минздрава, в Ингушетии первым компонентом привиты 77 тыс. 617 человек (36,23% от плана). Указом Главы Ингушетии работодателям рекомендовано до 1 августа обеспечить вакцинацию 60% сотрудников.