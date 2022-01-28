Все силы на борьбу с наркоманией
В Ингушетии образована антинаркотическая комиссия при республиканском парламенте
В целях профилактики противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории субъекта депутаты приняли постановление о создании антинаркотической комиссии при Народном Собрании.
Её возглавил вице-спикер Руслан Паров. Председатель парламента Магомет Тумгоев в ходе восьмого заседания законодательного органа отметил важность данной комиссии с учетом масштабов распространения наркомании среди молодежи.
В начале прошлого года имамы мечетей городов и районов на собрании в Назрани приняли коллективное решение отлучать от религиозных общин лиц, уличенных в распространении наркотических средств.
Основанием для принятия коллективного решения богословов региона послужила неутешительная статистика употребления наркотиков среди молодежи в регионе. Количество наркозависимых в регионе увеличивается.
Отлучение от местных общин означает, что религиозные деятели, имамы населенных пунктов теперь не будут посещать свадьбы, похороны и другие семейные события в домах наркоторговцев и их близких родственников. Это решение — одно из ключевых звеньев в цепи борьбы с наркоманией.
В рамках повестки дня были рассмотрены республиканские законопроекты и законодательные инициативы Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ и законодательных собраний субъектов России.
Докладчиком по проекту закона «О внесении изменений в закон республики «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» стал замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона Магомед Алиев.
Он проинформировал, что проектом закона предусматривается уточнение основных задач единой государственной системы — предупреждение и ликвидация ЧС, а также права граждан в указанной сфере; упорядочение определения границ зон чрезвычайных ситуаций и зон экстренного оповещения населения и финансовое обеспечение; предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; определение полномочий республиканского правительства в сфере государственного надзора в области защиты населения и территорий от ЧС. Законопроект был принят в первом чтении.
Далее был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон республики «О Контрольно-счетной палате Ингушетии», связанный с изменениями в федеральном законе «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований». Так, федеральным законом устанавливается императивная норма об отнесении должностей председателя, зампредседателя и аудиторов контрольно-счетного органа к государственным должностям субъекта России; определяется новый порядок назначения на должность председателя контрольно-счетного органа субъекта РФ.
По словам зампредседателя Контрольно-счетной палаты Хусена Мальсагова, также изменен порядок формирования штатной численности контрольно-счетного органа субъекта РФ. Парламентарии поддержали внесение изменений в региональный закон в первом чтении.
Член комитета по образованию, культуре и информационной политике Ахмед Дидигов доложил о проекте закона «О внесении изменений в статьи 3 и 14 закона региона «Об образовании в Республике Ингушетия».
Депутат пояснил, что данный республиканский закон разработан с целью приведения в соответствие с федеральным. Он дополняется нормами, наделяющими органы государственной власти республики правами на предоставление государственной поддержки профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих.
Также законодатели проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта, направленного на развитие сельского туризма в рамках программы развития социального туризма в Ингушетии.
Кроме того, на рассмотрение в первом чтении был вынесен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия «О защите прав ребенка», подготовленный по результатам мониторинга, проведенного правовым отделом Аппарата Народного Собрания. Речь идет о региональном государственном контроле за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, на территории региона.
Процедуру третьего окончательного чтения прошел законопроект, касающийся экологической экспертизы в регионе.
В перечне обсуждаемых тем еще был рассмотрен вопрос об избрании Б. У. Олигова зампредседателя комитета Народного Собрания Республики Ингушетия по здравоохранению и социальной политике.
По завершении пленарного заседания состоялся пресс-подход, в рамках которого зампредседателя комитета по образованию, культуре и информационной политике Батыр Хамхоев более подробно рассказал о проекте закона «О внесении изменений в закон «О туристской деятельности в Ингушетии». Парламентарий пояснил, что рассмотрение данного проекта связано с тем, что соответствующие федеральные законы скорректированы, введён термин «сельский туризм».
«Целью разработки законопроекта является приведение закона «О туристской деятельности в Ингушетии» в соответствие с федеральным», — подчеркнул он.
Так, под термином «сельский туризм» понимают посещение туристами сельской местности и малых городов с населением до 30 тысяч человек.
«Уставший от шума и городской суеты человек, может хорошо отдохнуть на природе и познакомиться с традиционным укладом местных жителей», — прокомментировал депутат.
Было отмечено, что развитие сельского туризма напрямую связано с реализацией программы развития социального туризма в республике.