Её возглавил вице-спикер Руслан Паров. Председатель парламента Магомет Тумгоев в ходе восьмого заседания законодательного органа отметил важность данной комиссии с учетом масштабов распространения наркомании среди молодежи.

В начале прошлого года имамы мечетей городов и районов на собрании в Назрани приняли коллективное решение отлучать от религиозных общин лиц, уличенных в распространении наркотических средств.

Основанием для принятия коллективного решения богословов региона послужила неутешительная статистика употребления наркотиков среди молодежи в регионе. Количество наркозависимых в регионе увеличивается.

Отлучение от местных общин означает, что религиозные деятели, имамы населенных пунктов теперь не будут посещать свадьбы, похороны и другие семейные события в домах наркоторговцев и их близких родственников. Это решение — одно из ключевых звеньев в цепи борьбы с наркоманией.

В рамках повестки дня были рассмотрены республиканские законопроекты и законодательные инициативы Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ и законодательных собраний субъектов России.

Докладчиком по проекту закона «О внесении изменений в закон республики «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» стал замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона Магомед Алиев.

Он проинформировал, что проектом закона предусматривается уточнение основных задач единой государственной системы — предупреждение и ликвидация ЧС, а также права граждан в указанной сфере; упорядочение определения границ зон чрезвычайных ситуаций и зон экстренного оповещения населения и финансовое обеспечение; предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; определение полномочий республиканского правительства в сфере государственного надзора в области защиты населения и территорий от ЧС. Законопроект был принят в первом чтении.

Далее был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон республики «О Контрольно-счетной палате Ингушетии», связанный с изменениями в федеральном законе «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований». Так, федеральным законом устанавливается императивная норма об отнесении должностей председателя, зампредседателя и аудиторов контрольно-счетного органа к государственным должностям субъекта России; определяется новый порядок назначения на должность председателя контрольно-счетного органа субъекта РФ.

По словам зампредседателя Контрольно-счетной палаты Хусена Мальсагова, также изменен порядок формирования штатной численности контрольно-счетного органа субъекта РФ. Парламентарии поддержали внесение изменений в региональный закон в первом чтении.

Член комитета по образованию, культуре и информационной политике Ахмед Дидигов доложил о проекте закона «О внесении изменений в статьи 3 и 14 закона региона «Об образовании в Республике Ингушетия».

Депутат пояснил, что данный республиканский закон разработан с целью приведения в соответствие с федеральным. Он дополняется нормами, наделяющими органы государственной власти республики правами на предоставление государственной поддержки профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих.

Также законодатели проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта, направленного на развитие сельского туризма в рамках программы развития социального туризма в Ингушетии.

Кроме того, на рассмотрение в первом чтении был вынесен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия «О защите прав ребенка», подготовленный по результатам мониторинга, проведенного правовым отделом Аппарата Народного Собрания. Речь идет о региональном государственном контроле за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, на территории региона.

Процедуру третьего окончательного чтения прошел законопроект, касающийся экологической экспертизы в регионе.

В перечне обсуждаемых тем еще был рассмотрен вопрос об избрании Б. У. Олигова зампредседателя комитета Народного Собрания Республики Ингушетия по здравоохранению и социальной политике.

По завершении пленарного заседания состоялся пресс-подход, в рамках которого зампредседателя комитета по образованию, культуре и информационной политике Батыр Хамхоев более подробно рассказал о проекте закона «О внесении изменений в закон «О туристской деятельности в Ингушетии». Парламентарий пояснил, что рассмотрение данного проекта связано с тем, что соответствующие федеральные законы скорректированы, введён термин «сельский туризм».

«Целью разработки законопроекта является приведение закона «О туристской деятельности в Ингушетии» в соответствие с федеральным», — подчеркнул он.

Так, под термином «сельский туризм» понимают посещение туристами сельской местности и малых городов с населением до 30 тысяч человек.

«Уставший от шума и городской суеты человек, может хорошо отдохнуть на природе и познакомиться с традиционным укладом местных жителей», — прокомментировал депутат.

Было отмечено, что развитие сельского туризма напрямую связано с реализацией программы развития социального туризма в республике.