Как сообщает пресс-служба силового ведомства, установлено, что не позднее 10 мая 2021 года, неустановленное лицо создало на территории Ингушетии организованную преступную группу и единолично руководило ею. Действуя в условиях, исключающих визуальный контакт с другими членами группы, посредством переписки, используя популярные мессенджеры, он вовлек в преступную деятельность троих жителей сельского поселения Троицкое (1991, 1997, 1999 годов рождения) Сунженского района и жителя села Экажево (1987) Назрановского района.

Двое из них незаконно приобрели в года Краснодаре не менее 1 415 граммов героина и первоначально спрятали его в тайнике на территории соседнего с республикой региона. Затем наркотики были расфасованы на более мелкие партии в целях последующего сбыта их бесконтактным способом через сеть тайниковых закладок. Подготовленные партии были распределены для временного хранения по месту жительства участников группы.

31 июля 2021 года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Ингушетии в ходе обыска в домовладении в сельском поселении Троицкое обнаружили и изъяли всего 1047,625 грамма героина и две электрические кофемолки, на внутренней поверхности крышки и стенок которых, согласно заключению судебно-химической экспертизы, обнаружен героин.

Также 364,04 грамма героина, предназначавшегося для дальнейшего совместного незаконного сбыта, бесконтактным способом через систему тайников на территории республики, обнаружено и изъято в ходе обыска в занимаемом членами организованной преступной группы жилом помещении в городе Магасе.

Кроме того, 13 августа 2021 года в ходе обыска в съемном жилище у гражданина, 1987 года рождения, полицейские обнаружили и изъяли: пистолет конструкции Макарова, калибра 9 мм с магазином, снаряженным одним боеприпасом; 10 капсул содержащих, согласно заключению эксперта, 8,58 грамма сильнодействующего вещества «прегабалин», и 29,88 грамма сильнодействующего вещества «тропикамид» в 5 полимерных флаконах с логотипом.

В тот же день правоохранители обнаружили и изъяли при обыске в багажном отделении принадлежащего данному члену организованной преступной группы автомобиля марки «Мерседес-Бенц G AMG-55» сумку, в которой находились 378 капсул, с надписью «pfizer PGN 300» и 137 полимерных флаконов с логотипом «Тропикамид капли глазные 1% 5 мл». По данным экспертизы, изъятое содержало сильнодействующие вещества «прегабалин» и «тропикамид», массой около 147,5 грамма и свыше 682 граммов соответственно.

В настоящее время оба уголовных дела с обвинительными заключениями переданы в Магасский районный суд Ингушетии.

По первому уголовному делу обвиняется житель села Троицкое 1991 года рождения, признавший свою вину и заключивший в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, досудебное соглашение о признании вины.

В рамках второго уголовного дела обвиняются двое жителей сельского поселения Троицкое (1997 и 1999 годов рождения) и житель села Экажево (1987 года рождения).

Всем указанным лицам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов организованной группой в крупном размере), а также покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК).

Житель Экажево также обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК) и незаконном обороте сильнодействующих веществ в целях сбыта, совершенном в крупном размере (ч. 3 ст. 234 УК России).

Уголовное дело в отношении организатора группы, неустановленного выходца из Средней Азии, выделено в отдельное производство, говорится в релизе пресс-службы МВД по республике.