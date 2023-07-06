В Ингушетии определили самое «качающее» село

Традиционно селяне в Ингушетии интенсивно пользуются мобильным интернетом. Это обуславливается отсутствием проводного соединения в малых населенных пунктах, а также достаточной скоростью беспроводной связи.

Топ самых качающих сельских поселений республики в июне выглядит так:

1. Троицкая — более 19 тыс. Гбайт;

2. Плиево — 13,5 тыс. Гбайт;

3. Экажево — 12 тыс. Гбайт.

Если сложить весь сельский трафик региона за месяц, то он составит свыше 3 млн Гбайт. Такого объема информации хватит, чтобы смотреть видео в режиме онлайн в течение 250 лет непрерывно.

«Постоянно растущая активность абонентов в республике дает пропорциональный рост нагрузки на мобильную сеть. А значит наша инфраструктура нуждается в непрерывном развитии. За последние два месяца инженеры компании модернизировали объекты связи в населенных пунктах Карабулак, Экажево, Нестеровская, Пседах, Слепцовская. А также построили новое телеком-оборудование четвертого поколения в селе Верхние Ачалуки», — комментирует директор МегаФона в Ингушетии Залимхан Акиев.

По данным независимого исследования компании Ookla лидером по скорости передачи данных в Ингушетии является МегаФон. Медианная скорость скачивания информации из сети у оператора в 1 квартале 2023 года превысила 34 Мбит/сек. Этого достаточно не только для социальных сетей и мессенджеров, но и для видеоконтента, онлайн-игр, прямых эфиров.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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