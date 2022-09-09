Участники обсудили обеспечение условий проведения противоопухолевой химиотерапии в условиях медицинских организаций, контроль маршрутизации онкологических больных, в том числе получающих противоопухолевую лекарственную химиотерапию, контроль за деятельностью медорганизаций по обеспечению динамического и диспансерного наблюдения больных со злокачественными новообразованиями и др.

Как отметил министр здравоохранения Ингушетии Магомед-Башир Балаев, в круглосуточном стационаре химиотерапевтического отделения на 50 коек и в дневном стационаре на 20 коек получают лекарственную терапию более 90% пациентов в Республиканском онкологическом диспансере и менее 5% пациентов на базе Центра амбулаторной онкологической помощи.

Контроль маршрутизации онкологических пациентов, в том числе получающих противоопухолевую лекарственную терапию, обеспечивается следующим образом: ежеквартально осуществляется выезд в районы главного внештатного онколога совместно с заместителем главного врача, проводится регулярный анализ медицинской документации пациентов со злокачественными новообразованиями на предмет своевременности постановки диагноза и качества оказания медпомощи, по результатам анализа направляется аналитическая справка в Минздрав.

В настоящий момент в Ингушской республиканской клинической больнице имеется 18 коек онкологического профиля, в Малгобекской центральной районной больнице — 3 койки, в Сунженской центральной районной больнице — 7, в Назрановской районной больнице — 3. Учреждения систематически не достигают плановых показателей, в связи с чем, по словам министра, ведомством ведется работа по оптимизации коечного фонда онкологического профиля. Он также отметил целесообразность централизации онкологических коек республики в республиканском онкологическом диспансере.

В заключение Балаев привел статистику плановой диспансеризации и профилактических осмотров. Так, в этом году диспансеризацию прошли свыше 23 850 человек трудоспособного возраста, профилактические осмотры проведены по 19 463, а мобильными бригадами осмотрено около 8800 человек. За это время установлено 39 диагнозов с впервые выявленными злокачественными новообразованиями, из них 30 случаев — среди трудоспособного населения.

Вице-премьер Бокова, подводя итоги, отметила, что это звено — одно из важнейших в системе здравоохранения, и необходимо относиться к нему максимально ответственно.

Она поставила профильным ведомствам ряд задач, в том числе министерству здравоохранения продолжить работу по контролю деятельности медорганизаций при проведении диспансерного наблюдения больным со злокачественными новообразованиями, а также обеспечить предоставление утвержденных актуализированных планов проведения диспансерного наблюдения и списков лиц, нуждающихся в диспансерном наблюдении, до 15 сентября.

Напомним, регионы СКФО стали лидерами рейтинга среди субъектов РФ, в которых меньше всего заболевших раком. По наименьшему показателю впервые выявленных случаев злокачественных новообразований первым в этом списке оказался Дагестан, где в 2019 году было зафиксировано 163,6 случая на 100 тыс. населения.

По данным Министерства здравоохранения РФ, помимо этой республики в число лидеров из СКФО вошли Чечня — 164,2 случая на 100 тыс. населения, Ингушетия — 176,5, и Кабардино-Балкария — 295.