Образование

Молодые профессионалы

В Ингушетии откроют 30 мастерских для обучения студентов веб-дизайну и кирпичной кладке до 2024 года

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В четырёх колледжах республики в 2022 году планируется открыть 11 мастерских по стандартам «Ворлдскиллс» в рамках проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», сообщила газете «Ингушетия» министр образования и науки региона Эсет Бокова.

«Материально-техническая база этих учреждений будет отвечать самым современным требованиям к организации процесса образования. В этих колледжах студенты смогут на практике изучать веб-дизайн, пожарную безопасность, кирпичную кладку, бетонные работы и многое другое», — сказала Бокова.
Министр уверена, что открытие таких площадок будет способствовать улучшению качества обучения студентов. Это отвечает вызовам современного мира и позволит подготовить конкурентоспособных специалистов.
По словам руководителя ведомства, новые мастерские будут служить отличным подспорьем для проведения переобучения и профессиональной переподготовки жителей республики по самым востребованным специальностям.
Министр пояснила, что мастерские по таким направлениям, как «Бетонные работы», «Кирпичная кладка», «Облицовка плиткой» появятся в Ингушском политехническом колледже, а в колледже сервиса и быта они будут предназначены для изучения сетевого и системного администрирования, веб-дизайна, информационной безопасности. В пожарно-спасательном колледже сделают акцент на изучении спасательных работ и пожарной безопасности. На базе Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа откроют три мастерские — «Интеллектуальные системы учёта электроэнергии», «Эксплуатация кабельных линий электропередачи», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики».
По данным пресс-службы Минобрнауки региона, в 2019 году на базе Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа были открыты пять мастерских по направлению «Строительство».
По итогам проведенной работы Министерством образования и науки Ингушетии в профессиональных образовательных организациях республики до 2024 года будет открыто 30 мастерских.

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