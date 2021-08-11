Для сведения: данная организация объединяет военнослужащих, проходивших службу в Орджоникидзевском (г. Владикавказ) высшем командном краснознаменном училище имени С. М. Кирова МВД СССР.

Специально по этому случаю республику посетил ее вице-президент полковник Олег Сидоренко, окончивший училище в середине 80-х годов прошлого столетия.

— По поручению нашего руководителя — полковника запаса Анатолия Додина, хотелось бы наладить тесное взаимодействие с отделением Российского союза ветеранов по Ингушетии и открыть здесь наше отделение, — сказал Сидоренко, обращаясь к местным выпускникам училища. — Главная наша задача — помогать всем, кто выбрал своей стезей профессию защитника Родины. Это и ветераны Великой Отечественной войны, которых, увы, осталось очень мало, это ветераны различных войн и конфликтов. И, конечно же, в эту задачу входит стремление поддерживать «кировцев», прежде всего — в быту. Потому что мы знаем, что ветераны-военнослужащие являются самыми незащищенными слоями населения в мирной жизни, потому что у них нет наглости, пробиваемости и умения подстраиваться под всевозможную конъюнктуру.

В ходе собрания, на котором присутствовало десять выпускников-«кировцев», был избран состав правления местного отделения, которое единогласным решением присутствующих доверили возглавить Мусе Цечоеву. Здесь же «кировцы» подали заявление в президиум Российского союза ветеранов по Республике Ингушетия с просьбой принять их в состав Российского Союза ветеранов, которое было одобрено. Кроме того, Сидоренко попросил провести работу по поиску и привлечению к деятельности отделения всех выпускников училища, которые по тем или иным обстоятельствам еще не знают о создании местной ячейки.

Несколько слов о самом военном учебном заведении и его известных выпускниках. Есть множество примеров, когда выпускники данного училища проявляли мужество, героизм и отвагу как в годы Великой Отечественной войны, так и после нее. Так, в окрестностях Владикавказа установлен монумент, олицетворяющий подвиг выпускника данного училища Петра Барбашова, повторившего подвиг Александра Матросова, когда фашисты подступали к Владикавказу.

Всего за годы существования вуза из его стен вышли более 30 тысяч выпускников, среди которых семь Героев СССР и тринадцать Героев России. Славная история Орджоникидзевского высшего военного училища имени Кирова, открытого в 1938 году, прекратилась в 2011 году, когда заведение было расформировано. Однако его многочисленные выпускники по-прежнему несут службу в рядах российской армии, продолжая лучшие военные традиции, заложенные в годы обучения.