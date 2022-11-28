«Несмотря на то, что мы отмечаем эту дату, мы понимаем, что День матери — это каждый день. Но в суете мы порой забываем сказать какие-то тёплые слова. Такие праздники как будто бы разогревают у нас эти тёплые чувства», — говорит Ната Матиева, директор благотворительного фонда «Клуб добрых людей».

Ежегодно последние 6 лет работники и волонтеры фонда организуют праздничное мероприятие, посвященное матерям. Этот год не стал исключением. В прошедшую субботу в столице республики в прекрасном зале торжеств «Гранд Палас» звучали теплые слова в адрес ингушских матерей.

«Мы всегда стараемся проводить мероприятия в каком-нибудь красивом месте. Это создает особую атмосферу. Вот уже два года проводим в «Гранд Паласе». Руководство зала торжеств всегда идет нам навстречу во всех планах. И вы знаете, к нам часто по окончании праздника подходят женщины и благодарят, признаваясь, что раньше им не приходилось бывать в таких красивых местах. Для них это бывает очень ценно. В этом году на мероприятии как раз были родители, чьи дети с ДЦП в это время проходили занятия у нас в фонде», — рассказывает директор «КДЛ».

По словам Наты Матиевой, данное мероприятие в первую очередь организуется для женщин, которые на своем пути сталкиваются с различными сложностями и проблемами, но стойко переносят их.

«Как правило, это женщины, воспитывающие детей одни и, в частности, детей с особенностями развития. Среди наших подопечных таких женщин много, и каждый год, проводя такое мероприятие, мы отмечаем несколько женщин, рассказывая их истории, дарим небольшие подарки».

Примечательно, что организаторами выступают не только сотрудники и волонтеры фонда, но и их маленькие подопечные.

«Наши дети, чьи семьи состоят у нас на учете как малоимущие, совместно с координатором проекта на протяжении двух-трёх недель готовят к празднику разные номера, юмористические сценки, выступления, стихи, видеоролики», — с улыбкой рассказывает Ната Матиева.

Не остаются в стороне в этот день и друзья фонда «Клуб добрых людей».

«Также мы приглашаем женщин, которые помогают нам на протяжении этих лет совершенно разными способами развивать благотворительность в регионе. Кто-то помогает финансово, кто-то в решении каких-то конкретных вопросов или как специалисты, которые принимают наших подопечных женщин», — говорит общественница.

В этот раз на мероприятии вновь говорили о женщинах с непростой судьбой, одна из которых несколько лет назад потеряла мужа. Мужчина трагически погиб, а его супруга осталась одна с несколькими детьми.

«Один из детей с синдромом Дауна, но она не сдается и занимается их воспитанием. Насколько сильные духом эти женщины! Они могут быть примером для тех, у кого опускаются руки из-за маленьких проблем», — говорит Ната Матиева.

Еще одной героиней субботней встречи стала Фатима, мама ребенка, попавшего в серьезное ДТП.

«В прошлом году ее сына сбил КамАЗ, но она смогла своей любовью просто вытянуть его из тяжелейшего состояния. Каждый год хочется, конечно, отметить всех, но такой возможности в рамках одного мероприятия нет. Но помимо этого мероприятия мы проводим и другие для подобных женщин, чтобы скрасить немножко их быт», — рассказывает директор благотворительного фонда.

Последние два года для Наты Матиевой этот праздник окрасился в новые цвета и помог по-новому взглянуть на привычные вещи.

«Я и сама уже 2,5 года являюсь мамой и для меня это теперь вдвойне особенный праздник, потому что я не только дочка, но и мама. И всё это чувствую теперь по-другому, как будто бы мои слова теперь какой-то иной смысл обретают. Я действительно ощущаю, насколько это важно быть мамой. Теперь отношение к своей маме у меня стало более трепетное. Понимаешь, сколько сил, здоровья, времени, любви мама нам отдает».

В этот день директор успешно функционирующего благотворительного фонда Ингушетии, не первый год оказывающего всестороннюю помощь жителям республики, с благодарностью и теплотой говорит и о своей маме.

«Безумно благодарна своей маме за всё, что она для меня сделала. За ту поддержку, которую оказывает всё время. Даже создание фонда у меня бы не получилось без её поддержки. Когда я начинала двигаться в этом направлении, если бы со стороны родителей не было поддержки, я сдалась бы, потому что было много сложностей. Именно потому, что я всегда могла посоветоваться с мамой и могу сегодня. Знаю, что она поймёт, что бы там ни было, это меня всегда подстёгивает. Мама — это особенный человек, который во всех отношениях помогает нам развиваться, быть лучше и стремиться к лучшему».