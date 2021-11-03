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Преданны интересам службы

В Ингушетии отметили День образования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии

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В Магасе состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 69-ой годовщины образования подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации. В нем приняли участие врио начальника тероргана полковник полиции Александр Нечипуренко, руководство и личный состав вневедомственной охраны, а также ветераны службы.

Полковник полиции Нечипуренко обратился к собравшимся с приветственным словом, отметил роль и заслуги представителей вневедомственной охраны в системе обеспечения общественной безопасности.

Кроме того, ряд сотрудников и работников вневедомственной охраны были поощрены правами начальника территориального органа и командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации.

«Сотрудники и работники вневедомственной охраны неоднократно демонстрировали преданность интересам службы и, наряду с коллегами из органов правопорядка и правоохранительных органов, надежно охраняли покой граждан Ингушетии с момента образования республики в составе Российской Федерации. Примите искренние поздравления с профессиональным праздником и пожелания крепкого здоровья и благополучия», — отметил в поздравительном слове полковник полиции Нечипуренко.

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