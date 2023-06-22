«Решение о том, какие дороги ремонтировать в первую очередь, принимается исходя не только из их состояния, но и из нужд местных жителей. Приоритет отдается тем, которые ведут к социально значимым объектам — школам, больницам», — сказал представитель ведомства.

По его словам, в Назрани по просьбам жителей проводится ремонт улиц Сулейменова и Картоева. Приведение в нормативное состояние этих центральных улиц позволит обеспечить комфортный и безопасный подъезд к социально значимым объектам, а также местам общественного притяжения. Работы на объектах в данный момент идет полным ходом. После укладки дорожного покрытия подрядчик установит новые дорожные знаки, ограждения, нанесет разметку. Это необходимо для повышения безопасности дорожного движения. Местные жители оценили долгожданные изменения и с нетерпением ждут окончания ремонтных работ.

Также очередным объектом, который отремонтируют в этом году благодаря обращениям граждан, станет реконструкция автодороги «Назрань — Малгобек — Нижний Курп — Терек» протяжённостью 1,250 км. Долгое время автомобильная дорога не ремонтировалась, а только поддерживалась в проезжем состоянии, выполнялся ямочный ремонт. Покрытие проезжей части и основание дороги перестало отвечать требованиям нормативности. Жители также жаловались на полное отсутствие освещения на дороге.

Сейчас работы на объекте близятся к завершению. Дорожники заканчивают укладку асфальтобетонного покрытия и приступают к установке необходимых дорожных знаков, опор электроосвещения, нанесению разметки. Принятые проектные решения увеличат пропускную способность и безопасность движения, повысят срок службы покрытия дороги. Совсем скоро жители смогут проехаться по гладкой и освещенной новой дороге.

Напомним, ремонт дорог в рамках нацпроекта идёт опережающими темпами. В текущем году на большей части объектов работы уже завершены.