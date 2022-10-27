С докладом выступил врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Ахмед Сейнороев.

По его словам, в текущем году правоохранительными органами региона выявлено 272 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. От общего числа зарегистрированных в сфере незаконного оборота наркотиков на 24% выросло и количество тяжких и особо тяжких преступлений.

По его словам, положительная динамика наблюдается в расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ — количество предварительно расследованных преступлений выросло на 15% и на 20% вырос уровень выявленных преступлений.

Уголовные дела возбуждены и по преступлениям, совершенным с использованием ИТ-технологий, в рамках которых задержано 11 лиц. Ахмед Сейнороев также заметил, что наряду с числом выявленных и раскрытых преступлений, оказывающих влияние на улучшение наркоситуации в республике, значительную роль вносят и объемы изъятых подконтрольных веществ, которые позиционируются, как степень ущерба, наносимая наркобизнесу органами правопорядка, а также показывают распространённость тех или иных видов наркотических средств.

Так, в отчетном периоде правоохранительными органами республики из незаконного оборота всего изъято более 73 кг. Также в целях перекрытия каналов поставок подконтрольных веществ на территорию республики сотрудниками управления проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на выявление лиц, занимающихся поставкой и сбытом наркотических средств.

«В результате данной работы мы перекрыли 19 каналов поставок наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ из Москвы, Ростовской, Астраханской и Ярославской областей, Краснодарского и Ставропольского краев и Республики Дагестан, в рамках которых задержано 26 человек, в числе которых как жители нашей республики, так и других субъектов, а также Средней Азии», — сообщил полковник полиции. Кроме того, проводятся профилактические мероприятия, направленные на противодействие наркомании.

В заключение докладчик отметил, что борьба с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на территории республики является одной из первоочередных задач в деятельности органов внутренних дел.

Комментируя ситуацию, Евлоев отметил, что наркомания является одной из самых серьезных и тяжелых проблем современности, и несмотря на то, что в Ингушетии это явление сравнительно новое, с каждым годом обстановка ухудшается.

«Каждый должен задуматься и начать со своего дома, окружения, чтобы это не распространялось на большее количество людей, не навредило им», — считает вице-премьер.

Он обратил внимание участников комиссии на то, что методы борьбы с наркоманией обязательно должны включать в себя широкое распространение информации в СМИ о наркотических средствах, возникновении болезненной зависимости от наркотиков и последствий их употребления. Однако вместе с этим, и данные о лицах, распространяющих запрещенные вещества.

«Необходимо более жестко подходить к этому вопросу. Предлагаю ввести в практику обнародования данных о них. Всем известно, что это страшное пристрастие пагубно не только для физического здоровья, но и для души человека: все твои хорошие качества — эздел, честность, доброта, искренность, способность любить — все это забирают наркотики. Человек ничего не видит, никого не слышит, становится равнодушным ко всему и даже к своей семье. У него появляется только одна цель, ради достижения которой он ни перед чем не остановится», — сказал Евлоев.

По итогам совещания вице-премьер дал ряд поручений, в том числе актуализировать работу по изготовлению и распространению наглядной полиграфической продукции антинаркотической направленности, регулярно проводить антинаркотические акции, на постоянной основе осуществлять мониторинг адресов проживания и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Ингушетия.