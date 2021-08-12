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Нацпроект «Образование»

В Ингушетии планируется создать 12 центров «Точек роста» и условия для занятий физкультурой и спортом в 18 школах

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Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» будут созданы в 12 школах Ингушетии, а в 18 общеобразовательных организациях — условия для занятий физической культурой и спортом до конца 2021 года. Эти мероприятия проводятся региональным Минобрнауки в рамках реализации национального проекта «Образование», сообщается на сайте ведомства.

«В данное время активно ведется работа по ремонту и подготовке центров: приобретается учебный материал и оборудование для организации образовательной деятельности и работы кружков», — отметила министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова.

Все инновационные площадки будут оборудованы многофункциональными устройствами, ноутбуками, мобильными интерактивными комплексами, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности и тренажерами-манекенами.

В 18 школах, расположенных в сельской местности, будут созданы условия для занятий физической культурой и спортом. В настоящее время ведется реконструкция спортивных залов, установка площадок и создание спортивных клубов с приобретением инвентаря по таким видам спорта, как шахматы, волейбол, баскетбол, гимнастика.

«Благодаря активному участию региона в профильном нацпроекте система образования в Ингушетии становится качественнее и доступнее — это реальные позитивные перемены, которые будут продолжаться», — заключила министр.

Напомним, что в предыдущие годы в регионе открыты 59 центров «Точка роста», а в 34 школах созданы условия для занятий физической культурой и спортом, сообщает пресс-служба ведомства.

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