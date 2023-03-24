Это полноприводные джипы, «Нивы», УАЗы, «Газели», а также квадроциклы. В Народном фронте в Ингушетии пояснили, что автомобили должны быть в исправном техническом состоянии, с необходимым пакетом документов и готовыми к отгрузке. Транспортировку автотранспортных средств берет на себя партнер акции компания РЖД.

— Сейчас на передовой ощущается острая необходимость в любых машинах высокой проходимости, — рассказал газете «Ингушетия» руководитель исполкома Народного фронта в Ингушетии Башир Танкиев. — Можно не только передать автомобиль, но поделиться запчастями, помочь в проведении подготовки машины, а также пожертвовать средства на счет регионального сбора проекта «Народный фронт. Всё для победы!»

По словам собеседника, чтобы стать частью проекта и помочь нашим бойцам, нужно обратиться в региональный исполком Народного фронта по адресу: г. Назрань, ул. Чеченская, д. 8а. Все подробности можно узнать заранее по телефону: 8 (8732) 22-27-99.

— «Автопоезд» сможет адресно передать подразделениям транспорт, и мы станем еще на шаг ближе к Победе! — заключил Танкиев.