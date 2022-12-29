Об этом в рамках отчета о проделанной в 2022 году работе Главе республики Махмуд-Али Калиматову рассказал руководитель ведомства Ваха Беков.

Он отметил, что приоритетными направлениями работы министерства являются реализация государственной национальной политики в регионе, обеспечение стабильности в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепление гражданского единства, содействие сохранению и развитию самобытности народов, проживающих в республике.

«В 2022 году нами было проведено более 30 мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к представителям различных национальностей и культур, проводилась работа по развитию российского казачества на территории Ингушетии, мониторингу состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений. Одной из важных и эффективных форм взаимодействия с национально-культурными общественными организациями является их вовлечение в совместное участие в республиканских и государственных праздниках», — сказал Беков.

По его словам, при поддержке Федерального агентства по делам национальностей в республике ежегодно проходит конкурс по предоставлению грантов НКО, которые работают в сфере национальной политики, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также конкурс по предоставлению грантов некоммерческим организациям в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.

Кроме того, министерство оказывает поддержку хуторским казачьим обществам, зарегистрированным в регионе, таких пять: Сунженское, Карабулакское, Нестеровское, Малгобекское, Троицкое. Каждое из них насчитывает по 20 казаков. Они регулярно участвуют в общественно-политической жизни республики, периодически привлекаются к охране общественного порядка, например, в реализации мероприятий по обеспечению пожарной и экологической безопасности, участвуют в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи.

«Стоит отметить, что также министерство ведет работу по противодействию терроризму и экстремизму. В рамках этой работы нами проведен межрегиональный форум, мы организовали 4 круглых стола по проблемам профилактики терроризма и экстремизма, выезжали в регионы страны для проведения бесед с нашей молодежью, а также создали документальный фильм, раскрывающий преступную сущность идеологии терроризма и экстремизма. А до конца текущего года проведем всероссийский форум на эту тематику», — сообщил Беков.

Министерство реализует и подпрограмму по профилактике правонарушений, в рамках которой финансируются выплаты населению за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, находящихся в незаконном обороте.

Одной из основных задач министерства является предоставление помощи вынужденным переселенцам из соседних республик, а также переселенцам из регионов Крайнего Севера. Так, на выдачу жилищных сертификатов, которые помогут в приобретении жилья вынужденным переселенцам из Чечни и Северной Осетии, в текущем году было выделено около 600 млн рублей. 12 сертификатов было выделено семьям переселенцев из районов Крайнего Севера.

«Очень важно поддерживать и развивать межнациональное и межконфессиональное согласие в республике, проводить совместные мероприятия, активно интересоваться проблемами и чаяниями представителей различных народов, проживающих в нашей республике. На особом контроле буду держать вопрос обеспечения жилищными сертификатами вынужденных переселенцев, это люди, которые по ряду причин остались без крыши над головой, и им необходимо оказывать поддержку», — подчеркнул Калиматов, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

Отметим, что, по официальным данным Всероссийской переписи населения 2021 года, наиболее крупными этносами Ингушетии являются ингуши (477 144 человека), чеченцы (23 325 человек) и русские (4 564 человека), составляющие суммарно свыше 98% населения республики. При этом в республике проживают представители 79 других этнических общностей.