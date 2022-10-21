Отчет о проделанной работе за 9 месяцев текущего года представила председатель союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Ингушетия» Хади Оздоева.

Она отметила, что впервые, по инициативе Главы субъекта, состоялось выступление руководителя профсоюзов в Народном собрании республики, после чего последовала поддержка парламентариев, был составлен проект закона «О профсоюзах Республики Ингушетия», который на данное время готовится к чтению. С января по март проведена работа по разблокировке расчетного счета организации, который с 2018 года был заблокирован. Закрыто большинство финансовых задолженностей организаций.

Также, по ее данным, объединение профсоюзов активно участвует в трехсторонней комиссии в правительстве, что позволяет вносить свои предложения по улучшению условий труда и жизни работников. Проводится активная работа по мониторингу медицинского осмотра членов профсоюзов, налажена деятельность по анализу условий труда и оплаты заработной платы по МРОТу членов профсоюзов, а также ведется ежемесячный учет роста цен на продукты и товары повседневного спроса, простоев в заработной плате и сокращений рабочих мест членов профсоюзов. Идет активная работа для улучшения оказания услуг, заключено несколько соглашений: с автошколами, которые предоставят скидку 20% на обучение, с 74 организациями достигнута договорённость о предоставлении дисконтных профсоюзных карт, действующих в торговых точках республики, платных организациях по обследованию здоровья.

Кроме того, набран штат Союза ООП республики с юристами, организаторами и специалистами по охране труда, прошедшими обучение в Москве и практикующимися в Госинспекции по охране труда по региону, с которой также заключено соглашение о совместной деятельности. Идет активная работа молодежного актива профобъединения с участием в благотворительных акциях в реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровьями, а также, совместно с Народным фронтом в оказании гуманитарной помощи Донецкой и Луганской народным республикам.

Участники совещания отметили, что главной задачей в данном направлении остается увеличение профсоюзного членства в регионе. Главой республики был издан указ о взаимодействии с профсоюзами республики. К союзу ООП республики присоединились следующие организации«: заповедник «Аьрзи», Госуниверситет, практически полностью восстановлен профсоюз АПК региона, где заключено 12 коллективных договоров, идет активная работа по восстановлению профсоюза «Ингушавтотранс», впервые создана первичная профсоюзная организация среди предпринимателей республики с ограниченными возможностями здоровья в кооперативе «Илиев Продукт».

По итогам встречи профактив заручился поддержкой руководителя субъекта, органам государственной власти будет рекомендовано создать первичные профсоюзные организации по спискам, подготовленным объединением.

«В качественном взаимодействии всех профобъединений субъекта, в вашей численности — ваша эффективность и сила. Я бы попросил вас усилить работу по расширению, а содействие со стороны органов исполнительной и, я уверен, законодательной власти, вам будет обеспечено», — заключил Махмуд-Али Калиматов.