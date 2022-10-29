МВД

Не оставим потерпевшего наедине с бедой

В Ингушетии подвели итоги работы республиканского МВД за 9 месяцев

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В Ингушетии подвели итоги работы республиканского МВД за 9 месяцев. Открывая заседание, глава ведомства Михаил Коробкин определил основные направления предстоящего обсуждения: проведение детального анализа работы, проведенной в отчетном периоде службами и подразделениями министерства, территориальными органами МВД России на районном уровне.

Также: объективная оценка достигнутых результатов; установление условий и причин, препятствующих повышению эффективности деятельности органов внутренних дел; выработка перечня мер, необходимых для их нейтрализации в целях поддержания в очередном периоде прогрессивной динамики оперативно-служебной деятельности.

В процессе заслушивания руководителей служб и подразделений министерства, включая начальников территориальных органов МВД по городам и районам, генерал-лейтенант Коробкин задавал выступающим уточняющие вопросы по тематике докладов и акцентировал их внимание на обязательности детального, всестороннего подхода к расследованию и раскрытию каждого преступления, к профилактике преступности в целом.

Министр напомнил о том, что общество, жители республики надеются на добросовестность и компетентность сотрудников органов внутренних дел, их высокий профессионализм и верность долгу.

«Граждане должны видеть, что возмездие есть на этой земле, что мы не оставим ни одного потерпевшего наедине с его бедой, и ни один негодяй не уйдет от ответственности за поломанные им судьбы людей» — сказал он, отступив от протокольной части своего выступления.

Руководитель министерства обозначил для личного состава приоритетные задачи на очередной период, особо отметив необходимость:

— обеспечения общественного порядка и безопасности в период проведения торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства;

— усиления контроля за расходованием бюджетных средств в рамках выполнения федеральных целевых программ и инвестиционных проектов;

— создания условий, препятствующих криминализации экономики республики;

— обеспечения противодействия незаконному обороту оружия и наркотических средств, раскрытия тяжких, особо тяжких преступлений, в том числе прошлых лет, пресечения экстремистской и террористической деятельности, возмещения ущерба, причиненного преступлениями;

— активизации работы по профилактике, раскрытию и расследованию IT-преступлений;

— повышения безопасности дорожного движения;

— осуществления непрерывного контроля за состоянием служебной дисциплины и законности среди личного состава, повышения ответственности за данное направление руководителей всех уровней.

В завершение заседания министр выразил признательность личному составу МВД за добросовестное исполнение служебного долга в непростых условиях, отметив, что общий положительный итог деятельности складывается из самоотверженного труда каждого сотрудника ведомства, честно исполняющего свой долг.

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