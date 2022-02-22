В заседании режиме видео-конференц-связи приняли участие главный федеральный инспектор по Республике Ингушетия С. В. Гончаров, вице-премьер Марьям Амриева, представители министерств, центра гигиены и эпидемиологии в регионе и его филиалов, сотрудники ведомства.

В ходе коллегии заслушаны доклады замруководителя управления Зары Гетагазовой и главного врача центра гигиены и эпидемиологии в республике.

Гетагазова отметила, что приоритетами 2021 года стали участие в реализации федеральных проектов и государственных программ Российской Федерации, осуществление эффективного надзора и контроля в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

В докладе была подробно отражена работа управления по профилактике инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции, реализации принципов риск-ориентированного планирования и итоги контрольно-надзорной деятельности.

В 2021 году зарегистрировано 31 965 случаев инфекционной и паразитарной заболеваемости, что больше на 24,4%, чем в 2020 году (25 687 случаев). Показатель заболеваемости составил 6303,9 на 100 тыс. населения, при среднемноголетнем уровне — 533,8.

Наряду со снижением заболеваемости по отдельным нозологическим формам отмечался и рост заболеваемости ОКИ установленной этиологии на 121,6%, ОКИ неустановленной этиологии на 53,1%, острые вирусные гепатиты на 66,6%, регистрация хронических вирусных гепатитов на 90%, коклюшем на 114,2%.

В 2021 г. показатели заболеваемости на 100 тыс. населения по 2 нозологическим формам инфекционных и паразитарных заболеваний превысила среднемноголетний уровень: внебольничной пневмонией (117,5, при СМП 31,8); ветряной оспой (20,5 при СМП 2,1).

Вместе с тем в результате проводимых мероприятий не зарегистрированы ряд инфекционных заболеваний, в том числе: брюшной тиф, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, бактериальная дизентерия, вирусный гепатит А, корь, краснуха, сибирская язва, бешенство, дифтерия.

По отдельным нозологическим формам инфекционных и паразитарных заболеваний обеспечена стабильная эпидемиологическая ситуация, достигнуты запланированные индикативные показатели:

— отсутствие регистрации случаев дифтерии, кори, краснухи, менингококковой инфекции;

— поддержание статуса Республики Ингушетия, как свободной от полиомиелита, вызванного диким полиовирусом;

— уровень охвата детей профилактическими прививками в рамках национального календаря профилактических прививок в декретированных возрастах более 95%.

Замруководителя управления Зара Гетагазова представила подробный анализ санитарно-эпидемиологической ситуации в 2021 году, принимаемых управлением мер и достигнутых результатов по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Рост суммарной инфекционной заболеваемости в республике обусловлен осложнением эпидемической ситуации по новой коронавирусной инфекции Covid-19 c марта 2020 года.

В структуре инфекционных и паразитарных болезней в 2021 году, как и в прошлом году, преобладала новая коронавирусная инфекция Covid-19 — 88,2% (2020 г. — 88,4%).

Без учета Covid-19 в 2021 году лидирующую позицию заняли острые инфекции верхних дыхательных путей (ОРВИ), на которых пришлось 67,9% (2020 г. — 60,4%; 2019 г. — 68,2%), на острые кишечные инфекции (ОКИ) пришлось 4,7% (2020г.-4%; 2019г. — 12,2%).

В 2021 году по сравнению с 2020 годом отмечается снижение заболеваемости по 10 формам инфекционных болезней и по 1 форме паразитарных болезней.

Наиболее существенное снижение наблюдается по следующим нозологиям: внебольничной пневмонией на 65%, гонококковой инфекцией на 38,8%, цитомегаловирусной болезнью на 55,5%, врожденной цитомегаловирусной инфекцией на 42,8%, впервые выявленным туберкулезом на 10,3%

Возмещено имущественного вреда потребителям в стоимостном выражении в сфере ЖКХ-70 тыс. руб.

Одним из важнейших направлений деятельности традиционно является работа с обращениями граждан. За 2021 год в управление Роспотребнадзора поступило 930 обращений от граждан. Из общего количества обращений, поступивших в ведомство, — 16,5% обращений поступило в письменной форме, в устной — 83,5%. 83,1% поступивших обращений касались вопросов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 16,9% — защиты прав потребителей.

По вопросам защиты прав потребителей поступило 157 обращений. В 39,5% обращений говорилось о нарушении прав потребителей в сфере розничной торговли, 15,9% — деятельности на финансовом рынке, 10,2% — при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, 14,6% — качество общественного питания, 5,7% — услуг связи, 5,1% — качество медицинских услуг.

39 обращений (4,2%) стали основанием для контрольно-надзорных мероприятий, административных расследований. Количество обращений, ставших основанием для проведения контрольных закупок, — 4.

Дано разъяснений по поступившим обращениям в пределах установленной компетенции — 835. 27 обращений направлено по подведомственности. По поступившим обращениям проведена 41 предварительная проверка поступившей информации.

Должностными лицами Роспотребнадзора по всем фактам выявленных нарушений в 2021 году составлено 832 протокола об административных правонарушениях, что на 22,7% больше, чем за прошлый 2020 год.

Всего по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, составленных должностными лицами Управления Роспотребнадзора по РИ, а также материалов, поступивших из органов прокуратуры и внутренних дел, полномочными лицами управления за 2021 год вынесено 867 постановлений по делам об административных правонарушениях, в том числе 49 постановлений о назначении наказания в виде предупреждения, 818 постановлений в виде административного штрафа на общую сумму 3336 тысяч рублей.

Количество назначенных административных наказаний и сумма наложенных административных штрафов увеличились по сравнению с показателем прошлого года на 9,3% и 33,6% соответственно.

Увеличилась средняя сумма административного штрафа и составила 4078,2 рубля.

Подано и удовлетворено исков в суд в защиту неопределенного круга потребителей в сфере ЖКХ — 2, в защиту конкретного потребителя — 2, из них розничная торговля — 1, ЖКХ — 1.

Число исков в сфере деятельности водоснабжения и водоотведения, поданных в суд и удовлетворенных о нарушениях санитарного законодательства, — 1.

Присуждено денежных средств в пользу потребителей — 293 тыс. 600 руб., из них в сфере розничной торговли — 108 тыс. 600 руб., ЖКХ — 185 тыс. руб.

В завершение коллегии руководитель ведомства Борис Комурзоев вручил благодарственное письмо Гетагазовой от полпреда Президента РФ в СКФО Юрия Чайки за эффективную работу по обеспечению санитарной и эпидемиологической безопасности, сохранению здоровья и улучшению качества жизни населения.