Как сообщила газете «Ингушетия» специалист направления региональных коммуникаций АНО «Россия — страна возможностей» Дарья Гаврина, чемпионат проходил с 17 по 18 мая на базе колледжа сервиса и быта. В соревнованиях принял участие 91 конкурсант из 6-ти учебных заведений республики. Продемонстрировав высокий уровень профессионализма и волю к победе, 17 человек стали победителями по 17 компетенциям.

«Все участники чемпионата приложили немало усилий для того, чтобы войти в число конкурсантов и оказаться здесь. Преодолели сомнения в собственных силах, справились с обучением и стали профессионалами в своем деле, перебороли волнение в ситуации открытых соревнований, обрели уверенность, общаясь с экспертами, нашли новых друзей, поверили в себя и доказали, что возможности человека поистине безграничны! Это с уверенностью можно назвать победой! И пусть дальнейшие пути у всех будут разными — кто-то продолжит обучение или найдет работу мечты, кто-то завоевал право представить регион на национальном этапе — есть то, что объединяет всех — здесь нет проигравших. Я искренне рад поздравить каждого участника чемпионата с его личной победой!» — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Сопоставляя результаты с региональным чемпионатом «Абилимпикс» 2018 года, можно с уверенностью сказать, что количество участников увеличилось почти вдвое с 57 до 91, а число компетенций увеличилось с 10 до 17.

Руководитель национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева рассказала, что участники демонстрируют не только свое мастерство, но и характер: «Конкурсанты подходят к соревнованиям профессионально. Каждый старается показать свои сильнейшие качества. Я поздравляю всех, кто смог завоевать главные награды регионального этапа! Они примут участие в национальном чемпионате «Абилимпикс». Мы ждем всех победителей в Москве в октябре этого года!»

Отмечается, что соревновательная программа проходила для трех целевых групп людей с ОВЗ, а именно для школьников с 14 лет, студентов и специалистов предприятий. Школьники соревновались по компетенциям «Бисероплетение», «Жестовое искусство», «Изобразительное искусство»; студенты — «Медицинский и социальный уход», «Учитель начальных классов», «Психология», «Экономика и бухгалтерский учет», «Туризм», «Обработка текста», «Мастер ОЦИ», «Карвинг», «Веб-дизайн», «Веб-разработка»; специалисты — «Закройщик», «Массажист», «Дошкольное воспитание»; презентационная — «Кондитерское дело: халва».

«Абилимпикс» — это прекрасная возможность раскрыть свой потенциал и заявить о себе! Он помогает людям с инвалидностью не только трудоустроиться, но и получить профессиональный опыт. Ребята прекрасно справляются со своими заданиями, нам в свою очередь остается только поддержать их и пожелать удачи в дальнейшей профессиональной деятельности«, — рассказал главный эксперт регионального чемпионата «Абилимпикс» Саид Мартазанов.

Эксперты чемпионата, из числа работодателей и педагогов образовательных организаций, провели оценку конкурсных работ и выявили сильнейших. Победителям вручили ценные подарки, медали и дипломы.

«Абилимпикс — настоящий праздник для всех участников! Это незабываемые впечатления, запоминающиеся события и хороший опыт, которые останутся с нами навсегда. Мы долго готовились и наконец можем показать, на что способны», — прокомментировала одна из участниц регионального чемпионата «Абилимпикс» Золотхан Евлоева.

Все время проведения чемпионата на площадке колледжа сервиса и быта в Назрани участникам помогали 60 волонтеров из волонтерского корпуса «Абилимпикс».

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили начальник отдела профессионального образования Минобрнауки республики Марьям Арчакова и региональный центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия — страна возможностей».

Напомним, финал национального чемпионата «Абилимпикс» пройдет с 20 по 23 октября в Москве в выставочном центре «Гостиный двор» и на дополнительных площадках в колледжах столицы. Проведение чемпионатов «Абилимпикс» включено в федеральный проект «Профессионалитет».