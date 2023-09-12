Ка сообщил газете «Ингушетия» начальник организационно-правового отдела избиркома региона Муса Горчханов, в выборах, прошедших в единый день голосования 10 сентября, приняло участие 188 тыс. 790 человек, или 77,7% от общего количества избирателей.

«По предварительным данным, партия «Единая Россия» получает 370 мандатов из 485, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 50, КПРФ — 22, ЛДПР — 8, самовыдвиженцы — 35», — сказал Муса Горчханов.

Он подтвердил информацию общественников о том, что нарушений в ходе голосования не выявлено. «Жалоб не было», — подчеркнул представитель избирательной комиссии.

Напомним, что кандидатами в депутаты на муниципальных выборах в Ингушетии было выдвинуто 1056 человек, избирательными объединениями — 979.

8 сентября в избирательной комиссии Ингушетии сообщили о полной готовности к проведению выборов. Глава республики Махмуд-Али Калиматов побывал на избирательных участках в отдаленных сельских поселениях Аршты, Чемульга, Берд-Юрт и Алхасты Сунженского района.

Помимо проверки их готовности, руководитель субъекта обсудил с жителями вопросы развития населенных пунктов.

«Мы намерены заниматься поэтапным развитием отдаленных сел. Особенно важно это в тех местах, где жителям не хватает работы, где не развита логистика. Я вижу, что глава села владеет необходимой информацией, предлагает к решению некоторые вопросы. Сейчас ему стоит обратить внимание на поиск инвестора для развития орехового сада. Это будет верным решением, ведь дело очень доходное. Этот вопрос обязательно надо проработать. Помимо этого, заметил, что районная администрация занимается дорогами, тротуарами, то есть должное внимание этому уделяется. Но при этом остается проблема нехватки рабочих мест, жители сельского поселения вынуждены уезжать на заработки в другие города, регионы», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

В Чемульге поднимались вопросы оснащения местного ДК, а также капремонта школы. В Берд-Юрте Глава поинтересовался работой начальной общеобразовательной школы, спросил, хватает ли учебному заведению педагогов. Также было сообщено, что в сельском поселении планируется строительство ДОУ.

На встрече с жителями села Алхасты Махмуд-Али Калиматов рассказал, что здесь планируется построить новую спортивную площадку. Объект является подарком главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Калиматов отметил, что необходимо уделять должное внимание развитию предгорных сел, интересоваться запросами местных жителей.

«Я пригласил сегодня министров, чтобы правительство выяснило, в чем нуждаются села Сунженского района, проработало этот вопрос, сформировало программу по всем ключевым направлениям: образованию, дорогам, рабочим местам и другим. Поставил перед кабинетом министров задачу определить, какого плана помощь здесь требуется. Сейчас правительство комплексно будет смотреть, как именно стоит развивать наши отдаленные села», — подчеркнул он.

Возвращаясь непосредственно к дню голосования, все избирательные участки в республике 10 сентября открылись штатно, без нарушений в 8 часов утра, закрылись в 20 часов по Москве.

С утра в единый день голосования особой активности избирателей не наблюдалось, прямо скажем. Впрочем, этого следовало ожидать, учитывая то, что воскресенье в республике — традиционно день свадеб, и множество родственников спешат поздравить молодых. Ближе к обеду ситуация начала меняться. Как сообщил «Ингушетии» председатель республиканской избирательной комиссии Мусса Евлоев, по данным на 12 часов дня проголосовало уже более 24% избирателей.

Затем СМИ распространили информацию о том, что Глава республики Махмуд-Али Калиматов приехал на избирательный участок в Сунже, выполнил свой гражданский долг и призвал жителей региона принять активное участие в кампании.

Руководитель субъекта проголосовал на избирательном участке номер 903, расположенном во дворце культуры Сунжи. Сюда же приехал и свадебный кортеж. Свой выбор сделала невеста Гапурхоевых из города Хава Досхоева.

Глава поздравил девушку с началом новой семейной жизни, а также «развязал» язык невесте. Это старинный ингушский обычай «мотт бастар», когда невесте предлагают деньги или подарок, чтобы она позволила выпить стакан воды, поданный ею с добрыми пожеланиями.

Отметим, что в тот день свадебные кортежи посещали избирательные участки в различных населенных пунктах. Естественно, невесты не уезжали без подарков от местных властей.

После призыва Махмуд-Али Калиматова принять участие в выборах люди стали активнее: к 15 часам проголосовало более 45%, а к восемнадцати — 65%.

Отметим, что Глава Ингушетии не ограничился одним избирательным участком в Сунже. Он побывал в Карабулаке, а затем в отдаленном сельском поселении Вежарий Малгобекского района.

В Карабулаке Махмуд-Али Калиматов сыграл в шахматы с юным Микаилом Тангиевым. В своем ТГ-канале он сообщил, что «1:0 в его пользу». При этом подчеркнул, что выиграл мальчик достойно, без единой лишней эмоции. «И этим он меня удивил. Полная сосредоточенность на результате. Думаю, что это будет одним из важных качеств Микаила, когда он вырастет», — добавил Глава.

Выборы традиционно проходили в праздничной атмосфере. Проголосовавшие первыми получали подарки, были задействованы творческие коллективы местных домов культуры, артисты государственной филармонии республики, танцевальные коллективы.

В тот день на избирательных участках также желающие могли пройти бесплатную диспансеризацию — комплексную медицинскую процедуру, которая позволяет проверить здоровье и получить профессиональную оценку своего физического и психического состояния.

Единый день голосования в регионе завершился без существенных нарушений избирательных прав граждан, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам человека в республике.

«В целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты избирательных прав граждан в аппарате Уполномоченного по правам человека в Ингушетии была организована рабочая группа по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан», — рассказал собеседник.

По его словам, сотрудниками аппарата осуществлялось непосредственное наблюдение за обеспечением прав избирателей в ходе голосования на избирательных участках по всей республике.

За выборами следила прокуратура республики, где была открыта горячая линия, а также общественники.

Более 120 сотрудников и военнослужащих подразделений управления войск национальной гвардии по региону совместно с коллегами из правоохранительных органов республики обеспечили охрану порядка и общественную безопасность.

В результате слаженной работы единый день голосования, 10 сентября, в регионе завершился без инцидентов.

Махмуд-Али Калиматов поблагодарил жителей республики за активную гражданскую позицию. «Надеюсь, каждый сделал свой осознанный выбор», — отметил он в своем ТГ-канале.

«В целом, выборы прошли спокойно. Было много молодежи, и это радует», — добавил Глава республики.

Он также отметил работу всех, кто был задействован в организации и проведении выборной кампании. «На избирательных участках были созданы все необходимые условия для комфортного голосования», — подчеркнул руководитель субъекта.