Также в республике отмечается положительная тенденция в снижении случаев младенческой смертности, а ожидаемая продолжительность жизни стала рекордной по стране. Об этом в рамках отчета по проделанной работе в 2022 году Главе республики Махмуд-Али Калиматову сообщил министр здравоохранения региона Магомедбашир Балаев, отметив «сохранение положительной тенденции в демографической ситуации».

«Сегодня в республике самая низкая смертность в Российской Федерации и лучшие показатели по естественному приросту, рождаемости. Так, показатель смертности снизился на 17,5% по сравнению с прошлым годом, на 13,5% сократился показатель младенческой смертности, а ожидаемая продолжительность жизни составляет 82,1 лет, тогда как в прошлом году показатель составлял 80,5, а в среднем по стране ожидаемая продолжительность жизни составляет 70,6 лет», — цитирует Балаева пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

По словам министра, одним из условий для повышения качества оказания медицинской помощи является введение в строй и оснащение оборудованием новых объектов здравоохранения. К примеру, в 2022 году проведен капремонт здания городской детской поликлиники, продолжается строительство инфекционного корпуса на 60 коек при Детской республиканской клинической больнице, здания Кантышевской участковой больницы, поликлиники на 300 посещений в смену в Сунже, психоневрологического стационара в сельском поселении Плиево.

Кроме того, Минздравом региона за отчетный период приобретено более 120 единиц медицинского оборудования, в том числе — ангиографическая установка и компьютерный томограф. На базе 6 медицинских организаций высокотехнологичную медицинскую помощь получают ежегодно более тысячи пациентов по 8 профилям: нейрохирургия, травматология и ортопедия, торакальная хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, неонатология, а также впервые в 2022 году получены лицензии для оказания высокотехнологичной медпомощи по онкологии и дерматологии. Активно развивается эндоскопическая хирургия и неонатальная хирургия.

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в республике реализуются 7 федеральных проектов. По федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» предоставляются субсидии на обеспечение закупки авиационных работ для оказания медицинской помощи, и в 2022 году впервые были осуществлены вылеты санитарной авиации — эвакуировано 4 пациента.

По федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» для совершенствования профилактики развития повторных инфарктов и инсультов в 2022 году открыты 5 кабинетов антикоагулянтной терапии. В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» предусмотрено дооснащение онкологического диспансера медицинским оборудованием.

Также в республике реализуется программа «Земский доктор», благодаря которой в текущем году 49 врачей были трудоустроены в сельские поселения и малые города с получением единовременной выплаты в размере 1 млн рублей. Кроме того, в 2022 году для целевого обучения по программе специалитета поступили в медицинские вузы России 45 абитуриентов, а для получения целевого послевузовского профессионального образования по программам ординатуры за счет средств федерального бюджета поступили 47 человек.

Всего в системе здравоохранения региона трудятся более 2,2 тыс. врачей. Укомплектованность медицинских организаций составляет 91,8%. Однако министр отметил, что в республике наблюдается дефицит врачей, в частности, педиатров, а также анестезиологов-реаниматологов.

«Эту проблему нужно начать решать незамедлительно. За подписью председателя правительства республики необходимо направить письма в регионы страны с просьбой прислать нужных нам специалистов. А также сразу необходимо проработать вопрос предоставления им социального жилья, можно даже разработать республиканскую программу, чтобы решить эту проблему», — отметил Глава республики.

Далее министр сообщил, как обстоят дела с льготным лекарственным обеспечением. По его словам, оно проводится по нескольким направлениям, в 2022 году было заключено 249 государственных контрактов на сумму 268,4 млн рублей. В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» выписано и обслужено 34,6 тыс. рецептов.

На региональное льготное лекарственное обеспечение имеют право более 12,2 тыс. человек, в том числе 47 человек, страдающих угрожающими жизни и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями, из которых 18 человек должны получать дорогостоящие лекарственные препараты. Министр отметил, что все больные с орфанными заболеваниями получили необходимые лекарственные препараты.

Напомним, в учреждения здравоохранения Ингушетии до конца года в полном объеме поставят более 350 единиц медоборудования. За счет средств федерального бюджета приобретено 18 передвижных медпунктов, 70 машин скорой медпомощи. По позициям, где не было предусмотрено федеральное финансирование, но имелась острая потребность, выделялось финансирование из собственного резервного фонда.