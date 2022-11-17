Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, в рамках поручений Главы региона масштабные работы в этом году проведены в самом молодом в регионе городе Сунже. По данным местной администрации, буквально накануне, на улице Речная, полностью заменили ветхий водопровод, где происходили частые прорывы и потеря воды.

«Участок в ходе планового обследования главных городских сетей обнаружила аварийно-восстановительная бригада ЖКХ, сформированная по поручению мэра города. Сразу специалисты приступили к исправлению ситуации. Все работы на текущий момент уже завершены, на упомянутой улице проложили новый водопровод диаметром 60 мм вместо старого протяжённостью более 120 метров», — сказал представитель правительства.

По его словам, проведенные работы позволили улучшить пропускную способность существующей системы водоснабжения и снизить значительные потери воды.

В этом году власти заменили насос, обеспечивавший функционирование известного родника «Башня» на улице Богатырева и признанный непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Местный водоканал на протяжении многих лет позволяет сунженцам и гостям запасаться здесь питьевой водой хорошего качества. Однако сама прилегающая территория к роднику ранее находилась в удручающем состоянии. Теперь картина иная. Территория благоустроена по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

По информации мэрии Сунжи, городская администрация совместно с ГУП «Ингушрегионводоканал» впервые почти за 40 лет запустила законсервированную водозаборную скважину, которая дополнительно обеспечила до 600 куб. м воды в водопроводной сети муниципалитета.

В городе проведены работы по прокладке дополнительных линий для перекачки воды, а также установлены опоры для подведения электричества.

Разработан план мероприятий по реанимации скважин для увеличения объема водоснабжения в городе. На территории бывшего консервного завода имеются законсервированные водозаборные скважины, ввод которых позволит обеспечить увеличение до 3,6 тыс. куб. м воды в сутки.

Напомним, общий объем финансирования регионального проекта «Чистая вода» по республике с 2019 года по настоящее время составил порядка 1 млрд рублей, что позволило провести работы по улучшению водоснабжения в населенных пунктах республики, завершить возведение водопроводов общей протяженностью 22 тыс. 143 км, 10 артезианских скважин и трёх насосных станций.

В рамках упомянутого федерального проекта до 2024 года региону предполагается предоставление финансовой поддержки в размере более 853 млн руб.

В Минэкономразвития РФ одобрено выделение средств на строительство водозабора на реке Асса мощностью до 100 тыс. куб. м в сутки общей стоимостью 6,109 млрд руб. с 2023 года.