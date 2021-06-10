«Для выхода из сложившейся ситуации правительство республики приняло комплексные меры в населенных пунктах, испытывающих острую необходимость в воде. По ФЦП «Чистая вода» ведется строительство насосной станции в Зязиков-Юрте, водовода протяженностью 2,1 км в сельском поселении Южный, реконструкция Альтиевского водозабора. Тем самым решается проблема водоснабжения населенных пунктов Южный, Аки-Юрт, Зязиков-Юрт, Плиево, Назрань (за каналом) и Назрановского района», — приводит слова Лотырова пресс-служба законодательного органа.

Докладчик пояснил, что на сегодняшний день на балансе «Ингушрегионводоканала» находятся 6 водозаборов, 165 км водовода, 118 артезианских скважин, 8 подкачивающих насосных станций. Их техническое состояние из-за длительного срока эксплуатации характеризуется 70% износа. Ветхость водопроводных сетей не позволяет обеспечить необходимое давление 21-22 атм в трубах. По его словам, из-за изношенности всех разводящих водопроводных сетей на территории региона потери воды достигают 45%. Администрации муниципальных образований должным образом не проводят плановые и текущие капитальные ремонты сетей, ссылаясь на отсутствие финансирования.

Как было отмечено, предприятие находится в финансово-экономическом кризисе из-за кредиторской задолженности по всем платежам — 1,8 млрд руб., низкого уровня собственных сборов и заполнения абонентской базы. Все собранные средства списываются с расчетных счетов предприятия налоговой инспекцией, не оставляя возможности приобрести необходимые материалы, оборудование, запасные части.

Тем не менее, за последние два месяца предприняты меры по улучшению ситуации на предприятии. Так, погашена образовавшаяся задолженность по заработной плате, частично произведена оплата по налогам, заключены договора с юридическими лицами на водоотведение и увеличены сборы платежей с 22% до 46%.

Руководитель фракции Магомет Тумгоев поручил депутатам по месту проживания держать ситуацию под контролем, оказывать активное содействие по решению наболевшего вопроса с водоснабжением — как на уровне абонентской оплаты жителями республики оказанных им услуг, так и доставки качественной питьевой воды населению. Кроме того, парламентарии предложили правительству разработать комплексную программу водоснабжения региона.

Далее руководитель региональной общественной приемной фракции «Единая Россия» Магомед Дарсигов проинформировал депутатов о работе за 7 месяцев (с ноября 2020 г. по май 2021 г.).

В частности, он отметил, что за указанный период приемная председателя партии Дмитрия Медведева приняла 350 человек. Граждане, обратившиеся с просьбой улучшить жилищные условия, были удовлетворены путем приобретения щитовых домов, проведения ремонта кровли после ураганного ветра, приобретения строительных материалов, установки новых окон.

Также положительно были решены вопросы жителей региона, касающиеся погашения большого кредита малоимущей семьи, приобретения дорогостоящих лекарств, оказания финансовой поддержки погорельцам, выделения квартиры сироте по оползневой программе, иногороднего лечения.

В период пандемии была оказана материальная помощь многим нуждающимся семьям, а также распределены продуктовые наборы. Все это стало возможным благодаря финансовой поддержке наших сенаторов, депутатов Госдумы и Народного собрания. Также было отмечено участие секретаря регионального отделения партии Михаила Илезова при проведении ремонта в образовательных и медицинских учреждениях республики.

В завершение заседания было объявлено, что в общественной приемной в указанный период достигнуты значимые целевые показатели. На 90% выполнены рекомендации по повышению качества работы приемной, своевременно выполняются рекомендации и поручения ЦИК партии. На высоком уровне организована работа по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам, обратившимся в общественную приемную, координируется и контролируется деятельность местных общественных приемных.

Ежемесячно проводятся региональные приемы граждан депутатами всех уровней. Налажено взаимодействие с управлением по работе с обращениями центрального исполнительного комитета ВПП «Единая Россия».

По итогам работы в мае текущего года приемная заняла первое место среди регионов СКФО.

Также члены фракции не обошли вниманием вопрос реализации нацпроектов. Председатель комитета Народного собрания по образованию, культуре и связям с общественностью Батыр Хамхоев рассказал о сбоях, существующих в финансировании отдельных направлений нацпроектов, и необходимости их контроля депутатами.

Ранее в интервью журналистам Глава республики назвал водоснабжение в регионе кричащей проблемой. По его словам, для того чтобы обеспечить питьевой водой население, нужно строить новые водозаборы на реке.

«Есть разные варианты, один из них — бурение скважин. Только на комплексное решение проблемы обеспечение жителей водой необходимо направить 7 млрд рублей и столько же — на водоотведение. В республике базовой инфраструктуры, как в других регионах, нет — водоканалы, водозаборы и насосы устарели, им по 60-70 лет», — констатировал Калиматов.

При этом Глава субъекта отметил поддержку со стороны федеральных властей в разрешении ситуации. В настоящее время для решения упомянутых проблем разрабатываются проекты. Он заверил, что региональные власти готовы выполнять все требования для реализации намеченных масштабных планов.

«Я думаю, что проблема обеспечения водой сегодня не решится, но к 2023 году мы придем к реальному результату. Однако жители не могут ждать, пока мы проложим трубы или еще что-то сделаем, вода нужна сейчас. Поэтому мы закупили насосы, установили распределители. Также республика приобретает автоцистерны, чтобы обеспечить оперативно подвоз воды в населенные пункты, где остро ощущается ее нехватка. Поступят 14 машин на базе ГАЗ 15 июня», — добавил руководитель республики.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», региональные власти из-за обострившейся в летнее время проблемы с обеспечением жителей питьевой водой в минувшем году закупили погружные насосы для крупных водозаборов.

Ингушское правительство при поддержке Национального фонда развития приобрело 13 глубинных погружных насосов для водозаборов «Кантышево-Долаково», города Сунжи и Альтиевского водозабора, а также один центробежный насос для Альтиевского водозабора.