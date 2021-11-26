Экологическая безопасность и установление историко-культурной ценности расположенных на рассматриваемой территории объектов по-прежнему остаются основными вопросами повестки.

Рабочей группой в составе представителей Минобороны России, правительства республики, администрации Сунженского района были рассмотрены этапы проведения технических работ по отведению земель под учебно-материальную базу мотострелковой дивизии, а также исследовательских мероприятий для установления степени историко-культурной ценности расположенных на участке объектов.

На данном этапе предстоит провести историко-культурную экспертизу на предмет установления нахождения памятников на территории, подлежащей воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ.

По информации управления культурного наследия администрации Главы и правительства республики, на ранее выделенном участке находились Берд-Юртовские курганы, Берешкинские склепы, Берешкинское и Берд-Юртовское поселения, которые были выведены из состава предназначенной под базу территории, которая была уменьшена. Также было отмечено, что после проведения полномасштабного исследования перечень памятников может быть расширен за счет обнаружения археологических находок.

Сластенин отметил, что техническая работа в данном вопросе очень важна, ее необходимо качественно исполнить в установленные сроки с исполнением законодательства о культурном наследии.

Кроме того, было подчеркнуто, что интересы обороны, суверенитета страны, защита государственных границ являются приоритетными, и совершенствование и качественное укрепление Вооруженных Сил России идет постоянно, и Ингушетия не остается в стороне.

Напомним, решение о размещении в регионе объектов военной инфраструктуры было принято в 2018 году Министерством обороны России на основании указа Президента РФ от 17.08.2017 № 377. Он закрепляет за ведомством право на резервирование и изъятие земельных участков для госнужд в целях строительства и реконструкции объектов обороны. Тогда речь шла о выделении 8884 га земли, но позже, в 2019 году, после уточнения землепользователей, запрашиваемая площадь была сокращена до 7833 гектаров.

Позднее, в результате деятельности рабочей группы, условные границы земельного участка под размещение указанного полигона сокращены еще на 1463 га и очерчивают около 6370 га. 4884 га из них относятся к лесному фонду и принадлежит Министерству природных ресурсов и экологии РФ, то есть входит в перечень природно-хозяйственных объектов федеральной, а не региональной собственности. При этом так называемая полезная площадь, на которой будет функционировать полигон, составит 200 га, остальные землевладения — требуемая нормативами зона отчуждения, необходимая для обеспечения безопасности населения и сельскохозяйственных животных в период проведения учений.