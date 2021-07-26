В нем приняли участие начальники и специалисты архивных отделов администраций муниципальных образований республики.

Среди рассмотренных на коллегии вопросов — результаты проведенного мониторинга состояния архивного дела республики, на основе которого будет разрабатываться стратегия развития и другие документы, направленные как на решение определенных неотложных задач (проблем), так и на модернизацию архивной службы и архивов республики в целом.

«Предстоит работа над программными документами и поиск ресурсов, чему поспособствует и принятая государственная региональная программа «Развитие архивного дела» 2021-2025 гг., предусматривающая финансирование обеспечения деятельности ГАС республики и ее подведомственного учреждения — Госархива Ингушетии», — отметил в своем выступлении председатель коллегии, руководитель ГАС Магомет Картоев.

В программе предусмотрены также средства на комплектование архивных фондов. Планируется работа в архивах России и зарубежья по выявлению и копированию документов по истории Ингушетии, обеспечению сохранности архивных документов. Предусмотрено приобретение архивного оборудования, стеллажей, коробов, обеспечение противопожарной безопасности, компьютеризация и другие мероприятия. Эти средства позволят решить многие существующие проблемы, однако их совсем недостаточно, потому необходимо увеличение финансирования, а также, по возможности, привлечение внебюджетных источников. Ведь определенный положительный опыт издательской деятельности за счет спонсорских средств у архивистов уже имеется.

«Уверен, что со сложившейся сегодня командой — коллективами ГАС республики и Госархива Ингушетии, при активном участии муниципальных архивов, при поддержке руководства республики, меценатов и всех заинтересованных в развитии архивной сферы республики граждан, эти задачи нам по плечу, и мы с ними справимся», — сказал в завершение заседания Картоев.