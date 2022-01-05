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Праздник без ЧП

В Ингушетии продолжается акция Росгвардии «Безопасный Новый год»

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Ингушетии традиционно принимают участие в ведомственной акции «Безопасный Новый год».

В рамках акции росгвардейцы проинформируют жителей региона о мерах безопасности в праздничные дни, порядке действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, а также способах защиты своего имущества от преступных посягательств.

«Наши сотрудники принимают участие в этой акции ежегодно. В течение новогодних каникул и всего года, изучив полученную информацию, жители республики смогут обратиться и получить эти услуги любым удобным способом, в том числе и в электронном виде», — отметил в беседе с корреспондентом «Ингушетии» начальник филиала управления вневедомственной охраны подполковник полиции Ахмет-Хан Цолоев.

Добавим, что во время проведения акции гражданам и гостям республики вручались информационные буклеты с контактными телефонами подразделений Управления Росгвардии по Республике Ингушетия и сведениями о перечне и способах получения государственных услуг, в том числе и тех, которые помогут обезопасить имущество в период отсутствия собственников.

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