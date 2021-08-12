— В январе 2021 года стартовал проект модернизации первичного звена здравоохранения, — говорит Яндиева. — Программа должна была начать свое действие в июле 2020 года, но из-за ситуации с коронавирусом ее решили перенести на полгода.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи выступает одним из ключевых проектов нацпроекта «Здравоохранение». О необходимости модернизации первичного звена здравоохранения еще в 2019 году заявил Президент России Владимир Путин, указав на три ключевые проблемы в данной сфере. Это износ основных фондов поликлиник, больниц, отсутствие необходимого оборудования или его износ, отсутствие автотранспорта в районных больницах, включая фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, а также неукомплектованность учреждений персоналом и не отвечающая требованиям рынка оплата труда.

По словам Яндиевой, для реализации поручений Президента России в 2019 году было принято постановление правительства России № 1304.

— Постановление не содержит конкретных мероприятий по модернизации первичного звена: их должны разработать и утвердить регионы на основании проведенного анализа отрасли, — пояснила собеседница. — Указанные программы будут проходить отдельную правительственную экспертизу.

Пока сроки действий проекта по модернизации здравоохранения установлены до окончания 2024 года. В нашей республике в этом направлении реализуется региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Ингушетия». Так, в рамках ее реализации заключено соглашение о предоставлении республике субсидии из федерального бюджета между Министерством здравоохранения России и правительством Ингушетии в 2021-2022 гг. на строительство Кантышевской участковой больницы на 60 коек и 100 посещений в смену. Заявки на выполнение работ по строительству этого объекта и оказание услуг по осуществлению строительного контроля размещены на официальном сайте государственных закупок. Идет процедура электронных торгов.

Еще одним пунктом данной программы, по словам Яндиевой, стало проведение капитального ремонта трех медицинских организаций: фельдшерско-акушерского пункта в сельском поселении Мужичи, ФАП на хуторе Мочиево в Джейрахском районе, здания детской поликлиники Малгобекской центральной больницы.

— По всем организациям состоялись аукционы, были определены победители и заключены контракты, — добавила она. — Капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в Мочиево и Мужичах осуществлен в полном объеме, согласно акту выполненных работ произведена оплата. Работы по капитальному ремонту детской поликлиники Малгобекской центральной больницы на стадии завершения.