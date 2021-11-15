Точные сроки начала и окончания осеннего призыва подтверждены указом Президента РФ. Эти данные также указаны и в Законе № 53-ФЗ. Председатель призывной комиссии республики — Махмуд-Али Калиматов, его заместитель — военный комиссар Ингушетии Тимур Местоев. Создана также региональная резервная призывная комиссия.

Кампания продлится по 31 декабря, в ней задействованы почти все министерства и ведомства республики. Также задействованы все органы местного самоуправления. Прослужить призывники должны 1 год. По словам военного комиссариата РИ, в регионе работают 48 военно-учётных столов. Норма призыва та же, что и весной.

«Особые усилия при призыве сосредотачиваются на том, чтобы при пополнении войск не допустить распространения ковида и других сезонных заболеваний. В этих целях наши военкоматы обеспечены масками, тест-системами, бесконтактными термометрами и антисептиками. Весь личный состав призывных комиссий вакцинирован», — сообщил газете «Ингушетия» Тимур Местоев.

Из-за пандемии на всём протяжении призыва, от военных комиссариатов до сборных пунктов, будет проводиться работа по недопущению проникновения коронавируса в воинские части РФ. В частности, маски на призывниках будут менять каждые 2-3 часа, с температурой 37 градусов — не допускаться в помещения и проч. Призывники дважды проходят ПЦР-тестирование в отдельных палатках, и только получившие отрицательный результат будут отправлены в войска. Транспорт, на котором перевозят людей на призывные и сборные пункты, проходит специальную дезинфекционную обработку. Эти работы выполняет полк радиационной, химической и биологической защиты из Владикавказа. К месту следования призывники отправляются в отдельном вагоне. По прибытии в воинскую часть они пройдут двухнедельный карантин.

Особой привилегией пользуются призывники, отучившиеся в ДОСААФ и получившие военно-учётную специальность. Учёбу в оборонной организации они начали ещё летом. Это водители категорий «В», «С». Посланцы Ингушетии направятся служить в Хабаровск, Архангельскую и Ростовскую области, Ставропольский край, Москву, Санкт-Петербург, Липецк, Воронеж, в различные рода войск, в том числе воздушно-космические силы, нацгвардию, сухопутные войска.

Первая отправка состоялась 16 октября. По состоянию на 12 ноября, по словам военного комиссара республики, в войска убыло более 30% новобранцев. 14 ноября отправились ещё две команды в Липецк и Воронеж, в ближайшее время, 18 ноября, отправится команда в нацгвардию в Хабаровск.

Напомним, призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах вооруженных сил и других войсках; составная часть комплектования армии личным составом. В последние годы наблюдается тенденция к снижению числа призывников из-за роста количества контрактников.